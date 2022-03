El regreso de BTS a los conciertos presenciales en Corea del Sur es el evento más esperado por los fans del k-pop alrededor del mundo. Min Yoongi, nombre real de Suga de Bangtan, transmitió en vivo mediante VLive y ARMY aprovechó la oportunidad para preguntarle al idol surcoreano sobre sus dudas más frecuentes acerca de Permission to dance on stage en Seúl.

Suga de BTS sobre PTD on stage en Seúl

El 1 de marzo, ARMY se llevó una grata sorpresa cuando Suga de BTS apareció frente a sus seguidores en VLive. La transmisión en vivo en la plataforma llevó el título de Mi cabello ha crecido mucho, nombre que según el rapero del grupo k-pop, su compañero de banda Park Jimin, sugirió.

Suga de BTS transmitió en vivo para ARMY. Foto: captura VLive

Rápidamente, los seguidores de BTS preguntaron sobre la próxima venta de entradas para el concierto presencial Permission to dance on stage en Seúl. “Por favor, no se pongan muy nerviosos por la venta de entradas, está bien si se calman un poco”, expresó Suga en VLive.

Acto seguido, el integrante de Bangtan leyó: “‘¿Hay alguna manera de no ponerse nervioso?’ Solo hazlo como lo harías normalmente, como escoges un menú ja, ja”.

El 11 de febrero, Suga y Jungkook deleitaron a sus fans con el estreno de “Stay alive”, canción OST del webtoon de BTS, 7Fates CHAKHO. La canción fue escrita y producida por Suga, mientras que Jungkook se encargó de prestar su voz a la pieza musical.

De esta manera, Suga quiso hablar sobre “Stay alive” en la transmisión en VLive, ya que no ha tenido la oportunidad de hacerlo en los últimos días, según comentó, pero ARMY continuó preguntando sobre el concierto PTD on stage en Seúl. “Iba a hablar de “Stay alive”, pero solo sigo hablando del concierto, ja, ja”, agregó.

Suga de BTS transmitió en vivo para ARMY. Foto: captura VLive

“’Bangtan son muy afortunados de ir al concierto de Bangtan’. Ja, ja, sí, ellos van a todos los conciertos”, respondió Suga a un comentario de una fan y también se animó a mencionar sobre los shows en el extranjero.

“Queremos visitar otros países también, una vez que la situación mejore.

Esta vez el número de asientos en el Estadio Olímpico de Seúl será menor, así que escuché que están brindando otras opciones para verlo, como en el caso de los cines.

También estoy emocionado por el concierto en Las Vegas, será en un lugar renovado. El estadio en sí se veía genial, lo vimos cuando pasamos por ahí.

Ah, realmente quiero ir a todos los países que están comentando. En serio, quiero ir”.

Suga se despidió de sus seguidores y deseó que todos pudieran tener éxito en la venta de entradas para el concierto presencial de BTS en Corea del Sur, la cual dará inicio el jueves 3 de marzo.

¿Cuándo será el concierto presencial de BTS en Seúl?

BIGHIT anunció que BTS regresará a su país natal con tres fechas de conciertos presenciales Permission to dance on stage en Seúl y se dará en formato online en dos días, mientras que en la segunda fecha será transmitido en cines seleccionados a nivel global.