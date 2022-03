ARMY celebra el logro de BTS en los KMA 2022. La noche del 1 de marzo (KST), Bangtan se convirtió en el primer acto en llevarse el daesang al músico del año de los Korean Music Awards por tercera edición consecutiva tras coronarse con el premio más importante de la gala.

¿Bangtan alzó otras preseas en los 19th Korean Music Awards? ¿Quiénes completan la lista de ganadores? Te contamos aquí los detalles.

La Agencia de Contenido Creativo de Corea y el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo patrocinaron los KMA, prestigiosa gala donde se honran a los artistas del k-pop y otros géneros musicales que más destacaron en el país asiático.

Transmitida el 1 de marzo vía YouTube para fans de todo el mundo, los 2022 Korean Music Awards tuvieron como acto más premiado a aespa. La girlband de SM, que destaca en la escena desde su debut en 2020, se llevó a casa tres galardones, incluido el SOTY por “Next level”.

Por su parte, BTS alzó una de las tres categorías que disputaba: el daesang al músico del año. Gracias a ello, el septeto nominado a los Grammys 2022 se convirtió en el primer artista con más premios en los Korean Music Awards y el primero en conseguirlos durante tres ediciones consecutivas.

Bangtan, además, extiende su récord al acto del k-pop con más grand prize en la historia, con 65 en total.

Jimin, J-Hope, Jin, Jungkook, RM, Suga y V son los miembros de BTS. Foto: BIG HIT Music

Discurso de BTS en los KMA 2022

Los cantantes se encuentran en los preparativos para la serie de conciertos Permission to dance on stage Seúl, por lo que no pudieron recoger el honor en persona. Sin embargo, agradecieron el daesang en un video pregrabado que fue proyectado en el evento.

“Nosotros hemos recibido el premio al músico del año. Es un reconocimiento tan grande y, una vez más, agradecemos sinceramente por darnos este honor. La primera vez que BTS y los KMA formaron una conexión fue cuando recibimos el premio al músico del año en 2018. En ese entonces también fue lo mismo, y creo que es un premio que recibimos gracias al amor que mucha gente le dio a nuestra música. Les agradecemos sinceramente”, fueron las palabras de los idols en parte de su discurso.

Lista completa de ganadores de los KMA 2022