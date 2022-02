El 28 de febrero, Pledis Entertainment anunció el fin de su contrato exclusivo con NU’EST y el lanzamiento de un último álbum grupal en marzo con el sello de la agencia. Horas después, los cinco integrantes (JR, Aron, Ren, Baekho y Minhyun) confirmaron la disolución de la boyband a través de cartas manuscritas.

La noticia que ha roto el corazón del fandom L.O.Λ.E se difundió a un par de semanas de celebrarse el décimo aniversario de debut de NU’EST. Pledis, que es parte del corporativo HYBE, comunicó que el 14 de marzo será el fin de las actividades oficiales del quinteto.

A continuación compartimos algunos párrafos de las cartas que explican el sentir de los cinco miembros del conjunto musical. La traducción al inglés fue realizada por la cuenta fan @Melodia_Muse en Twitter.

Carta de JR

“Creo que he escrito y borrado lo que quería decirles incontables veces. Después de mucha deliberación, nosotros (los miembros) hemos decidido tomar caminos separados. Mirando hacia atrás, no creo que haya un día en el que no me haya sentido agradecido por los 13 años que pasé entre las preparaciones del debut y el tiempo con ustedes como NU’EST”.

“Como esto fue posible únicamente por tener a L.O.Λ.E y a otros miembros conmigo, aún siento temor de avanzar solo”.

“No creo que haya palabras que puedan consolar el dolor que sientan y tampoco alcanzarían para describir mi agradecimiento (...) Como lo he hecho hasta ahora, espero seguir construyendo mi carrera paso a paso. Les daré buenas noticias una vez que llegue la primavera y la brisa sople otra vez”.

JR de NU'EST en su comeback Romanticize. Foto: Pledis

Carta de Aron

“En los últimos 10 años, hubo muchos momentos difíciles y situaciones en las que quise rendirme, pero pude superarlos por el apoyo de L.O.Λ.E (...) gracias por regalarme recuerdos que nunca podré olvidar. He sido muy feliz”.

“Aunque siento miedo de hacer las cosas solo a partir de ahora, continuaré con ustedes así que no se pongan tristes. Como durante 10 años me han regalado tanto amor, trabajaré duro para compensarlos. Sigan caminando conmigo proximamente”.

“Por favor, también envíen su amor y apoyo a los miembros de NU’EST que continuarán brillando en el futuro”

Aron de NU'EST en su comeback Romanticize. Foto: Pledis

Carta de Baekho

“Cuando veo hacia atrás, desde nuestro debut hasta ahora... fui capaz de soñar, ver que esos sueños se hacían realidad y crear nuevas metas (...) El tiempo que pasamos juntos me convirtió en la persona que soy ahora y seguirá formándome en el futuro”.

“Continuaré activo para que podamos reír, llorar y compartir emociones juntos mientras avanzo en esta carrera. Y a nuestros miembros de NU’EST, los amo”.

Baekho de NU'EST en su comeback Romanticize. Foto: Pledis

Carta de Minhyun

“No sé que decir a L.O.Λ.E que quizá estaban esperando el décimo aniversario más emocionados que nadie más. Después de hablar sobre nuestro futuro con los miembros y la agencia, todos nosotros decidimos por nuevos comienzos”.

“Desde el 2012 hasta ahora en el 2022, nunca me he detenido pues he mirado hacia adelante. Hubo momentos difíciles en el que me sentí cansado, con ganas de llorar, pero pude superar todo ello y aguantar pensando en los fans (...) Nunca olvidaré mi gratitud hacia ustedes”.

“... Compensaré su amor estando activo por mucho, mucho tiempo. Por último, también apoyen a los demás miembros de NU’EST —mis amigos cercanos y familia— para que el futuro de todos siga brillando”.

Minhyun de NU'EST en su comeback Romanticize. Foto: Pledis

Carta de Ren

“Aunque hubo muchos días cuando era trainee en que preocupé a los que me rodeaban por extrañar a mis padres, o por los nervios del debut... fue gracias a mis compañeros que continué hacia esa meta en común que compartimos.”

“(...) Por todo el tiempo que pasamos juntos, esta no fue una elección fácil pero he decidido dejar NU’EST y caminar en una dirección distinta. Existe el temor porque es un camino que jamás he seguido antes pero quiero ser valiente y hacerlo”.

“Soy lo que soy hoy gracias a los miembros de NU’EST y a L.O.Λ.E que siempre creyeron en mí, a pesar que aún me falta mucho por desarrollar. Nunca olvidaré esto y seguiré caminando al frente con confianza. Muchas gracias”.