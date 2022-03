La industria del entretenimiento coreano inició el 2022 con la ceremonia de matrimonio de Park Shin Hye y Choi Tae Joon, la cual fue concurrida por artistas como Lee Min Ho, Lee Hong Ki, Kim Bum y más. De esta manera, más celebridades del medio decidieron anunciar su compromiso y a continuación, haremos un repaso de las bodas más esperadas por los fans de la cultura coreana.

¿Cuáles son las bodas más esperadas por los fans?

Boda de Kim Hyun Joong

El 27 de febrero, el famoso actor de Boys over flowers y cantante k-pop, Kim Hyun Joong , sorprendió a sus seguidores con el anuncio de su boda en un concierto en vivo y a través de una carta. El actor de Ji Hoo de los F4 declaró que se casará con una persona no famosa, quien siempre ha estado a su lado en los momentos más difíciles.

Kim Hyun Joong durante su concierto, el 27 de febrero de 2022. Foto: captura vía Twitter

Los fans de Kim Hyun Joong celebraron la noticia en el concierto y aplaudieron cada palabra de su artista favorito. Incluso algunas HENECIA, nombre del fandom del cantante, le entregaron regalos afuera del recinto.

Boda de Hyun Bin y Son Ye Jin

Los actores protagonistas de Crash landing on you, Hyun Bin y Son Ye Jin , confirmaron su matrimonio a través de Instagram, luego de un año de relación pública. “Con solo estar con él, me siento cálida y protegida”, escribió la actriz en referencia a su ahora prometido.

La boda de Hyun Bin y Son Ye Jin será realizada en estricto privado en Seúl, Corea del Sur. Foto: tvN

Las agencias de Hyun Bin y Son Ye Jin manifestaron que la boda se llevará a cabo en marzo en un recinto privado en Seúl. La pareja ‘BinJin’ es una de las más queridas del mundo de los k-dramas, por lo que sus seguidores expresaron sus felicitaciones en las redes sociales.

Boda de HyunA y Dawn

Los idols k-pop HyunA y Dawn, quienes pertenecieron a CUBE Entertainment, dieron a conocer su compromiso de una manera muy especial. A través de un video en Instagram, Dawn, exintegrante de PENTAGON, escribió: “Cásate conmigo” y HyunA contestó en una publicación casi inmediata: “Claro que sí”.

Dawn lanzó propuesta de matrimonio a HyunA en redes sociales. Foto: Instagram

HyunA y Dawn son una de las parejas más solidas del k-pop, pues cuentan con seis años de relación. Los seguidores de la música coreana se alegraron por los planes de matrimonio que tienen los artistas, tras dejar su antiguo sello discográfico, CUBE, al ser criticados por iniciar un romance.

Dawn y HyunA comenzaron a salir como pareja en 2016, pero su relación se hizo pública en 2018. Foto: captura Instagram

Boda de Soyeon de T-ARA y Jo Yoo Min

La actriz y cantante, Soyeon de T-ARA , anunció su matrimonio con el futbolista del Suwon FC, Jo Yoo Min. Mediante un comunicado de su empresa, Think Entertainment, se detalló que la boda se dará en en noviembre, mes en que la temporada actual deportiva de Jo Yoo Min culminará.

Soyeon, exintegrante de T-ARA, tiene una relación de tres años con el futbolista Jo Yoo Min. Foto: Naver

Los fans de la famosa cantante, quien perteneció al popular grupo T-ARA, celebraron que una integrante más de la girlband decidiera casarse, tal como fue el caso de Areum, quien se casó en octubre del 2019.

Boda de Jiyeon de T-ARA y Hwang Jae Gyun

Jiyeon también se sumó a la ola de bodas que los famosos coreanos han anunciado en las últimas semanas. La integrante de T-ARA publicó una conmovedora carta en la que reveló sus planes de matrimonio con Hwang Jae Gyun, beisbolista profesional del equipo KT Wiz. “Este próximo invierno intercambiaré votos con este novio que ha sido como un regalo que me ha dado la vida”, escribió.

Jiyeon de T-ARA y Hwang Jae Gyun. Foto: captura Instagram

Los fans del grupo k-pop T-ARA son los más emocionados por las bodas que sus artistas han confirmado para los próximos meses.