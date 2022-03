Apenas Suho de EXO salió del servicio militar el 13 de febrero del 2022, el cantante se acercó a EXO-L, club de fans de la boyband, a través de transmisiones en vivo por Instagram y YouTube después de 641 días realizando sus actividades como ciudadano de Corea del Sur.

Desde la transmisión en vivo por YouTube del líder de EXO, Suho, fans de la boyband se preguntan sobre el posible comeback. A final del video “Suho’s Resume for EXO-L Inc.”, se observa un teaser de lo que podría ser un nuevo material del grupo.

Ahora, una nueva esperanza para EXO-L se dio en el programa InsertLive de Indonesia. Suho fue uno de los invitados especiales. Esta era una entrevista sobre sus futuros proyectos tanto como solista y como miembro de EXO. Cuando le preguntaron acerca de un posible regreso para este año, él respondió: “Por supuesto, los miembros de EXO y yo estamos planeando preparar un álbum para saludar a los fans”.

Suho en programa de Indonesia. Foto: Twitter

El regreso de Travel the World on EXO’s Ladder

Otra sorpresa para EXO-L fue el anuncio de una nueva temporada de Travel the World on EXO’s Ladder por parte de SM Entertainment . Este es un programa en donde los miembros del grupo viajan por el mundo, para ello tendrán que jugar y tomar sus propias decisiones. En esta ocasión, el grupo irá a Namhae County en la provincia sur de Gyeongsang y los participantes serían Suho, Xiumin, D.O, Kai y Sehun, ya que los demás se encuentran en servicio militar.

El Travel the World on EXO’s Ladder 2 se estrenó el 23 de diciembre del 2017. Foto: Tumblr

Reacción de EXO-L

Ante la noticia del comeback de EXO y Suho y las grabaciones del reality, los y las fans empezaron a publicar mensajes de alegría, ya que el grupo no realiza una producción desde “Don’t fight the feeling” del 2021. Asimismo, la mayoría espera que Lay participe en el próximo álbum.