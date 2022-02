Stray Kids es un grupo masculino de k-pop surcoreano perteneciente a la misma empresa en la que está TWICE y en la que estuvo GOT7. Fue un grupo formado en un programa y cuenta ya con varias canciones y premiaciones.

Stray Kids debutó en el 2017. Foto: AllKpop

¿Quiénes son Stray Kids?

Stray Kids es un grupo masculino surcoreano de k-pop creado a partir de un programa de supervivencia titulado Stray Kids en 2017 por la empresa JYP Entertainment. El grupo lanzó un extended play predebut el 8 de enero del 2018 e hizo su debut oficial el 24 de marzo del mismo año.

Stray Kids en el programa de supervivencia en el que fue formado. Foto: JYP Entertainment

¿Quiénes son los miembros de Stray Kids?

El grupo estaba conformado por nueve miembros, pero tras la salida de Woo Jin en el 2019, quedó con ocho miembros: Chang Bin, Bang Chan, Lee Know, Hyun Jin, Han, Felix, I.N y Seung Min.

Miembros del grupo surcoreano Stray Kids. Foto: JYP Entertainment

¿Por qué el nombre Stray Kids?

Su nombre significa “Niños Perdidos” y los mismos integrantes escogieron la denominación porque juntos están buscando su lugar en el mundo y luchando por todos sus sueños y metas.

Comeback con "Thunderous" marcó el regreso de Stray Kids luego de ganar Kingdom. Foto: JYPE

Canciones de Stray Kids

“Hellevator”

“Miroh”

“Get cool”

“Double Knot”

“District 9″

“Levanter”

Stray Kids: Instagram

El grupo cuenta con un perfil en Instagram bajo el usuario realstraykids. Cuenta con 3.195 publicaciones y más de 19.5 millones de seguidores. También tiene una cuenta japonesa con el nombre: straykids_official_jp, con 295 publicaciones y 2.9 millones de seguidores.

Adicional a esas cuentas, tres de los miembros, Bang Chan, Han y Chang Bin, tienen una con el nombre: 3racha, con 87 publicaciones y 1.5 millones de seguidores.

Las cuentas oficiales de Instagram del grupo coreano Staya Kids. Foto: Stray Kids

¿Los miembros de Stray Kids tienen novias?

Los miembros del grupo Stray Kids afirman que no tienen novias, y cada que alguien les pregunta al respecto, dicen que salen con sus STAYS.

Stray Kids en un concierto virtual con sus STAYS. Foto: JYP Entertainment

¿Cuál es el nombre del fandom de Stray Kids?

El 1 de agosto del 2018, el grupo de k-pop anunció que el nombre oficial para sus fans era “STAY”. El nombre se reveló a través de un vídeo en el que se incluye el texto: “Where Stray Kids STAY”, que significa “Donde Stray Kids se queda”.

Dramas de Stray Kids

Ninguno de los chicos de Stray Kids ha debutado como actor hasta el momento, pero pudimos ver un poco de su actuación en un video especial que hicieron junto a Dingo sobre lo que hace el grupo dentro de las instalaciones de JYP Entertainment.

OST de Stray Kids

Stray Kids ha contado ya con varias participaciones de OST para diferentes dramas. El primero en el que participaron fue en el drama Extraordinary you, con la canción titulada “A never ending story”. El último drama en el que participaron fue El amor es como el chachacha, con la canción “Here always”.

Programas en los que participo Stray Kids. Foto: Stray Kids

“A never ending story”, OST de Extraordinary you

“Here always”, OST de El amor es como el chachacha

También fueron partícipes del opening y ending del anime Tower gun, los cuales llevan el nombre “Top” y “Slump” respectivamente.

“Top” opening de Tower gun

“Slump” ending de Tower gun