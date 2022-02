A pocos días del comeback de SUPER JUNIOR, el vocalista Ryeowook tiene COVID-19, según un comunicado de LABELS SJ, subagencia de SM Entertainment. Se menciona que el 27 de febrero del 2022 la compañía recibió los resultados de la prueba PCR.

De acuerdo con el anuncio de LABELS SJ que publicaron en Twitter, el integrante de SUPER JUNIOR se vacunó con las dos dosis contra la COVID-19. No obstante, no podrá acceder al de refuerzo hasta que se encuentre recuperado. Ante la infección, Ryeowook no podrá participar en su musical Fan Letter .

Por si fuera poco, el vocalista no será parte de las promociones del comeback de SUPER JUNIOR , The Road: Winter for Spring, hasta una nueva fecha. Actualmente, se encuentra en casa con cuarentena. Se espera que, en los próximos días, la compañía realice pruebas a los demás miembros del grupo.

Siwon, Ryeowook, Leeteuk, Heechul, Donghae, Yesung, Eunhyuk, Kyuhyun y Shindong en imagen promocional de The road: Winter for spring. Foto: Label SJ

Comunicado de LABELS SJ

Hola, somos Label SJ .

. Nos gustaría informarles sobre la confirmación del contagio de Ryeowook de SUPER JUNIOR con COVID-19. Como resultado de la prueba PCR, Ryeowook se confirmó positivo en la mañana del 27.

Por lo tanto, le pedimos su comprensión, ya que no podrá participar en algunas de las presentaciones programadas del musical Fan Letter, que se está presentando actualmente, y el lanzamiento programado de Special Single Album (The Road: Winter for Spring).

De la vacuna, había completado dos dosis y se programó la tercera inoculación y actualmente está en cuarentena y estabilizando, de acuerdo con las autoridades de cuarentena.

Todos los miembros de SUPER JUNIOR están realizando inspecciones regulares preventivas durante el horario y estamos cuidando la salud del artista.

Brindaremos un apoyo sincero para la pronta recuperación de Ryeowook, considerando la seguridad como nuestra principal prioridad.

Comunicado de LABELS SJ. Foto: Twitter

Reacción de ELF

Ante la noticia del contagio de Ryeowook, el fandom de ELF empezó a publicar mensajes de apoyo a su cantante a través de las redes sociales como Twitter.

Comentarios de ELF. Foto: captura Twitter

¿Otro integrante tiene COVID-19?

El 20 de enero del 2022, Eunhyuk dio positivo a la prueba PCR de COVID-19 y ya contaba con las 2 dosis de vacuna y la de refuerzo. Mientras tanto, Kyuhyun tiene coronavirus desde el 17 de febrero.