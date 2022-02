Con el regreso de Mark hace aproximadamente un año, NCT Dream regresará con un comeback para marzo. La compañía de SM Entertainment confirmó que la boyband vuelve a la música con un segundo álbum de estudio llamado Glitch mode.

Las cuentas oficiales de NCT Dream colgaron un breve vídeo en donde se lee “Glitch Mode” y va cambiando de estilos de letras. Algunas tipografías son brillantes, deformadas, con luces, estática, entre otros. Esta publicación ya cuenta con más de 258.000 ‘me gusta’ y miles de comentarios.

¿Cuándo será el comeback de NCT Dream?

El grupo de NCT Dream no hace un comeback desde hace nueve meses. Ante ello, la compañía de SM Entertainment confirmó que el grupo vuelve el 28 de marzo del 2022 . Por el momento, no han mencionado cuál será la canción principal. Se espera que durante las semanas se publique el calendario con las actividades promocionales.

SM Entertainment cambió el perfil de NCT Dream. Foto: Facebook

Reacción de NCTzen

Ante el anuncio de SM Entertainment para el comeback de NCT Dream, NCTzen, club de fans del grupo, se emocionaron en las redes sociales, en especial, Twitter. En los comentarios indicaron que, desde hace un tiempo, los integrantes daban pistas de que regresarían para este año .

En la presentación de NCT en el Seoul Music Awards, apareció un video con los siete integrantes, pero los y las fans lo pasaron desapercibido, ya que no sospechaban de un posible regreso. A pesar de ello, se encuentran emocionados por ver a la boyband sacando un nuevo álbum.

Reacción de NCTzen. Foto: captura Twitter

¿Cuál fue el último álbum de NCT Dream?

El último material en solitario de NCT Dream fue el álbum repackage de Hello future , el cual se lanzó el 28 de junio del 2021. Aquí incluyeron canciones como “Hot sauce”, “Bungee”, “Diggity”, “Rocket”, entre otros. Con esta producción, ganaron en la categoría record of the year (Álbum) en el Seoul Music Awards.

Asimismo, se juntaron con las demás sub unidades de NCT que son WayV, NCT 127 y NCT U para el proyecto de NCT 2021 Universe. El 14 de diciembre del 2021, lanzaron “Beautiful” con los 21 integrantes del grupo.