El actor Kim Hyun Joong de Boys over flowers anunció su matrimonio durante su concierto presencial gratuito el 27 de febrero del 2022 en Corea del Sur. La noticia se volvió viral en redes sociales y hasta los y las fans del k-drama se alegraron ante la noticia.

Este momento lo vivieron los y las espectadores que estuvieron en el concierto presencial y también los que vieron a través de la transmisión online en YouTube, el cual también fue gratis. Kim Hyun Joong al salir del local donde fue el espectáculo, se encontró con una sorpresa.

Algunos fans se quedaron hasta el final de la presentación, salieron al estacionamiento para esperarlo y entregarle regalos. Un video que publicó la usuaria @EYL1123 en Twitter, se ve a Kim Hyun Joong recibiendo flores, bolsas de marcas conocidas como Nike y Starbucks y algunas cartas .

Además, tuvieron la oportunidad de hablarle a su idol por unos minutos antes de que entrara al auto. En el audio se escucha a una fan diciéndole: “Ten una buena vida”. Mientras tanto, Kim Hyun Joong agradece todos los mensajes positivos que recibe. El video completo se encuentra en este link: https://twitter.com/EYL1123/status/1497909102407680000 (COPIAR Y PEGAR)

Anuncio de matrimonio

Como se mencionó, Kim Hyun Joong realizó el concierto What I Want To Say el 27 de febrero en Corea del Sur y una transmisión en simultáneo. El cantante de SS501 empezó a decir unas palabras con cuidado, ya que tenía miedo de cómo reaccionarían sus fans.

“Tomé la decisión de caminar por mi vida futura junto con la persona que estuvo a mi lado durante los momentos más difíciles y duros” , comentó. “Cuando miro hacia atrás en el pasado que he vivido, he recibido mucha atención y amor hasta ahora, y estoy sinceramente agradecido con todos los fanáticos que estuvieron a mi lado en silencio durante los días oscuros y difíciles”.

Por el momento, no se sabe cuándo será la ceremonia de matrimonio. Además, de no conocer la identidad de la novia, ya que no es famosa. No obstante, el anuncio alegró a los y las fans de Kim Hyun Joong.