Hyun Bin es catalogado como uno de los intérpretes más famosos de todo Corea del Sur. Cuenta con una trayectoria de 12 dramas y 15 películas. Además, ha ganado más de 16 premios por su excepcional trabajo en diferentes producciones. Ahora, el artista forma parte de una de las parejas más amadas y aclamadas de todo Corea.

Hyun Bin en una sesión fotográfica para una entrevista. Foto: Hyun Bin

¿Quién es Hyun Bin?

Hyun Bin es un actor y modelo surcoreano. Debutó como actor en el drama Guardaespaldas en 2003. Nació el 25 de septiembre de 1982 en Seúl. Su familia está conformada por su padre, madre, sus dos hermanos mayores y él.

Hyun Bin en detrás de escena de sesión para Esquire Korea. Foto: VAST

¿Cuántos años tiene Hyun Bin?

Kim Hyun Joong tiene 40 años en Corea y en occidente tiene 39 años. Recordemos que, en dichos país, a la edad se le suma un año más al contar el tiempo que están en el vientre de la madre.

Hyun Bin en CF del 2021. Foto: VAST

Hyun Bin: Instagram

Como se sabe, el actor Hyun Bin no cuenta con perfil oficial en Instagram. Por ello, todos sus mensajes los da a través de la cuenta oficial de la empresa a la que pertenece: VAST Entertainment.

Hyun Bin en la cuenta oficial de su empresa VAST Entertainment. Foto: VAST Entertainment

¿Hyun Bin tiene novia?

Hyun Bin comenzó a salir con la actriz Son Ye Jin en el 2021 y en febrero del 2022 dieron a conocer la noticia de su casamiento. La boda se realizará en marzo de este mismo año.

Hyun Bin y Son Ye Jin anunciaron su matrimonio el 10 de febrero para sorpresa de sus seguidores. Foto: Naver

Dramas de Hyun Bin

Algunos de los dramas en donde podemos encontrar al actor Hyun Bin son: My lovely Kim Sam Soon, donde le da vida al personaje Hyun Jin Heon; Friend, our legend, como Han Dong Soo; y se le puede ver en Memories of the Alhambra haciendo de Yoo Jin Woo.

Dramas en los que actua Hyun Bin. Foto: Hyun Bin

Hyun Bin en Crash landing on you

El drama trata sobre Yoon Se-ri, una millonaria surcoreana que sufre un accidente de parapente y acaba atrapada en Corea del Norte. Ahí la descubre el capitán Ri Jeong Hyeok, quien decide esconder su existencia para proteger a su escuadrón del castigo en que caerían si descubren que dejaron pasar a una “enemiga”. Hyun Bin le da vida al capitán Ri Jeong Hyeok.

Hyun Bin en Jardín secreto

Cuenta la historia de Kim Joo Won, un arrogante y excéntrico director ejecutivo que aparenta tener una vida perfecta, ya que es dueño de un centro comercial y poseedor de una gran fortuna; a diferencia Gil Ra Im, una pobre y humilde doble de acción, cuya belleza y cuerpo son objeto de envidia entre las actrices más famosas. Y tras el encuentro de ambos junto con el cambio de de cuerpos que tiene entres ellos empiezan a encontrar el amor el uno por el otro. Hyun Bin hace de Kim Joo Won en el drama.

Películas de Hyun Bin

La primera película en la que apareció Hyun Bin fue Shower, del 2002. Otras películas que contaron con la participación del actor fueron Late autumn, donde hizo de Hoon; The swindlers, como Hwang Ji Sung; y en este 2022 saldrá en la película Cooperation 2, en el que regresará como Im Chul Ryung.