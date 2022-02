El día de hoy, 26 de febrero, el programa de radio del grupo japonés SixTONES llegó al programa número 100. Durante la transmisión, los chicos hablaron sobre sus jingles y contaron algunas anécdotas al respecto.

Kochi se quejó respecto del hecho de que durante la grabación de jingles el aire acondicionado se encontraba encendido y demasiado alto. Luego recibieron un mensaje de parte de una fanática que buscaba levantar el espíritu de Taiga, pero la carta estaba tan llena de emoción que se sintió apenado y pidió que se olvidaran de él.

¿Quiénes son SixTONES?

SixTONES es una banda japonesa de chicos ídolos formada por Johnny & Associates en 2015. Anteriormente, el grupo era una subunidad del grupo de aprendices previo a su debut, Johnny’s Jr. La agrupación SixTONES hizo su debut oficial el 22 de enero del 2020.

SixTONES, grupo japones celebra su capitulo 100 de programa de radio. Foto: SixTONES

¿Quiénes conforman el grupo SixTONES?

El grupo está conformado por los miembros Yugo Kochi, Taiga Kyomoto, Juri Tanaka, Hokuto Matsumura, Jesse y Shintaro Morimoto.

Miembros del grupo japones SixTONES. Foto: SixTONES

Canciones de SixTONES

Strawberry breakfast

Lifetime

Navigator

Fashion

Imitation rain

Ram-pam-pam

Openings de anime en los que participó SixTONES

SixTONES, que debutó en el 2020, ya ha participado en algunos openings de animes conocidos. Uno de ellos es el spin off de Inuyasha, titulado Yashahime: princess half-demon, y su segunda temporada, llamada Yashahime: princess half-demon - the second act. Ambas canciones salieron en el 2020 y 2022, respectivamente.

“New era”, opening de Yashahime: princess half-demon

“Kyōmei”, opening de Yashahime: princess half-demon - the second act