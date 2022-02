Desde el 4 al 18 de febrero, la aplicación Idol Champ creó una encuesta para que los y las fans voten por sus favoritos en distintas categorías. Una de ellas se llamaba “Ídolo más popular en los EE. UU.”. El 21, la página reveló a 15 ganadores. Los resultados sorprendieron a las redes sociales.

15) Masiho (TREASURE). Nació el 25 de marzo del 2001 en Japón. Él es vocalista y bailarín del grupo de YG Entertainment, TREASURE. El 23 de febrero del 2022, la boyband ganó su primer win con la canción “JIKJIN” en el programa musical de Show Champion.

El color favorito de Mashiho es púrpura. Foto: Wiki drama

14) I.N (Stray Kids) El menor de Stray Kids apenas ha cumplido 21 años el 8 de febrero y lo celebró colgando un video para sus fans. Actualmente, el grupo se está preparando para el comeback de “ODDINARY” del próximo mes.

I.N fue modelo infantil. Foto: JYP Entertainment

13) Jennie (Blackpink). La rapera de Blackpink es popular debido a su última colaboración con la empresa de moda, Calvin Klein. Ella fue la primera miembro del girlgroup en debutar como solista con la canción “Solo”el 12 de noviembre del 2018. Este single le hizo ganar el premio a Digital song Bonsang en el Golden Disc Awards 2020.

Jennie apareció en un video de G-dragon. Foto: YG Entertainment

12) Nayeon (TWICE). Ella es actriz, cantante, modelo y bailarina. Asimismo, ha destacado como compositora con las canciones de TWICE como “Baby blue love”, “Make me go”, entre otros. El grupo está realizando su gira 4th World Tour III en Estados Unidos.

Nayeon actuó en Dream High 2. Foto: JYP Entertainment

11) Chuu (LOONA). El 14 de diciembre del 2017, Chuu debutó en el grupo LOONA y, además, lanzó un álbum como solista el 28 de diciembre. Desde antes entrar en el girlgroup ya era popular por su cuenta en Instagram. Además, es amiga de otras cantantes como Yeri de Red Velvet.

La canción más popular de Chuu es "Heart Attack". Foto: Wiki drama

10) Seol A (WJSN). La cantante nació el 24 de diciembre de 1994 en Seúl. Apareció en algunos k-dramas como Goedam de Netflix o Love in Black Hole. El grupo WJSN será parte de la segunda temporada de Queendom 2, el cual se dará el próximo mes.

Seol A es parte de Starship Entetainment. Foto: Universe Music

9) Sungchan (NCT). Su debut oficial fue en el grupo NCT 2020 junto a Shotaro en septiembre del 2021. Sin embargo, la subunidad al que pertenece es NCT U, donde se desempeña como rapero. Terminó la Escuela Secundaria de Ciencias Tecnológicas de Sungman.

Sungchan apareció en un video de Kangta. Foto: SM Entertainment

8) Yeonjun (TXT). El rapero de TXT salió positivo de la COVID-19 el 17 de febrero del 2022, pero ya está completamente recuperado. Yeonjun se destaca en la composición de las canciones del grupo como “No rules”, “Maze in the mirror”, “Fairy of shampoo”, entre otros.

Yeonjun es modelo y diseñador. Foto: Big Hit

7) Kihyun (Monsta X). El cantante de 28 años es parte de Monsta X desde su debut el 14 de mayo del 2015. El 18 de febrero del 2022, él lanzará su primer material como solista para este año. Por el momento, no se ha confirmado más información sobre esta producción.

Kikyun participó en el programa No. Mercy. Foto: Wiki drama

6) Eunwoo (ASTRO). La popularidad del integrante de ASTRO, Eunwoo, empezó cuando salió el Webtoon True Beauty, ya que el personaje principal es parecido a él. Asimismo, apareció en el k-drama del mismo nombre.

Eunwoo se desempeña como modelo. Foto: Universe Music

5) Hong Joong (ATEEZ). El rapero de ATEEZ tiene 23 años. También, ha trabajado como productor y compositor de distintas canciones del grupo como “WONDERLAND”, “Stay”, “Deja Vu”, entre otros. Terminó de estudiar en el Global Cyber University.

Hoong Joong tiene a Zico como modelo a seguir. Foto: Wiki drama

4) Yesung (Super Junior). Él nació el 24 de agosto de 1984 en Cheonan. Debutó como solista el 19 de abril del 2016 con el mini álbum “Here I Am”. Además, ha actuado en algunos k-dramas y películas como The girl on Bulldozer, I AM, Voice, entre otros.

Yesung fue locutor de M.I.R.A.C.L.E. Foto: SM Entertainment

3) Youngjae (GOT7). Youngjae fue miembro del grupo GOT7 que se encuentra separado. Durante sus actividades en la boyband, fue vocalista y compositor de algunas canciones como “Rewind, “Sign”, “Aura” y “Breath”. Asimismo, tiene un álbum como solista titulado “COLORS from Ars”.

Youngjae tiene 25 años. Foto: Wiki drama

2) Kai (EXO). Kai debutó con el grupo de EXO el 8 de abril del 2012 y como solista, el 30 de noviembre del 2020 con el mini álbum “KAI” y la canción principal “Mmmh”. Su última producción fue “Peaches”. Se encuentra en la lista de Idol Champion, ya que es considerado un ícono de la moda.

Kai de EXO ha trabajado con distintas marcas de ropa. Foto: Wiki drama

1) Jin (BTS). El cantante alcanzó más del 35% de los votos en la encuesta de Idol Champ. Apodado el worldwide handsome o “el tercer miembro de la izquierda” cuando apareció en los Billboard Music Awards del 2017. Actualmente, Jin sacó la canción “Super Tuna” que viene siendo popular en Estados Unidos.