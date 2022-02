The Boyz se une a BTS en la fila de grupos masculinos surcoreanos de kpop en hacer un OST para un webtoon. Esta vez será para “Solo leveling”. La canción titulada “Echo” contará con un tempo impresionante que será producida por 1taek, Tak, BT y Corbin, quienes trabajaron juntos en ‘Kingdom’ de Mnet el año pasado.

The Boyz hara OST para el webtoon Solo Leveling. Foto: Webtoon

La canción será lanzada el 2 de marzo y contará con canción digital, con un video musical y también se producirá un álbum en físico. Y la empresa ya dio el anuncio de que habra preventa el 1 de marzo.

Tráiler de la canción “Echo”

De qué trata “Solo leveling”

Solo leveling es un webtoon lanzado el 29 de diciembre del 2021 que trata de un mundo donde los cazadores humanos que poseen habilidades mágicas deben luchar contra monstruos mortales para proteger a la raza humana de una aniquilación segura. Un cazador notoriamente débil llamado Sung Jinwoo se encuentra en una lucha aparentemente interminable por la supervivencia.

Solo leveling webtoon en el que participara The Boyz. Foto: Webtoon

Fanaticos comentan en redes

Tras la sopresiva noticia del OST en el que participara The Boyz para el webtoon Solo leveling, los fanaticos no han dejado de hablar sobre ello en twitter. Algunos estan sorprendidos con el hecho de que haya tanto contenido de los chicso juntos, ya que hay un rumor de que haran comeback a finales de marzo o a comienzos de abril. Otros dicen no estar preparados para lo que se viene tras haber visto el trailer de la canción.

Fans de The Boyz hablan del OST para Solo leveling. Foto: Owner

Los miembros de The Boyz contagiados de COVID-19

El pasado 24 de enero cuatro miembros del grupo dieron positivo por COVID-19 y tuvieron que detener sus participaciones en los trabajos agendados que tenían como grupo. Los miembros contagiados fueron Haknyeon, Eric, Younghoon y Hyunjae.