Lee Jung Jae y Jung Ho Yeon, actores de El juego del calamar, asistirán a los SAG Awards 2022. Esta es una de las galas más prestigiosas que reconocen a las mejores interpretaciones en cine y televisión. Entre los fans de K-dramas, hay mucha expectativa por el encuentro de los surcoreanos con sus pares de Hollywood.

La ceremonia se realizará el domingo 27 de diciembre a las 8 p. m. EST y Squid Game va como nominado en cuatro categorías.

El 25 de febrero se filtraron fotos de la posible distribución de asientos para los Premios del Sindicato de Actores. Lee Jung Jae, figura con más de 20 años de experiencia en su rubro, estará sentado junto a Jessica Chastain. Ella está nominada como mejor actriz protagonista por la película The eyes of Tammy Faye.

Jessica Chastain y Lee Jung Jae compartirían mesa en los SAG Awards 2022. Foto: vía Twitter

Al lado izquierdo del actor surcoreano estaría Alexandra Daddario, actriz y productora que es embajadora de esta edición de los Screen Actors Guild Awards.

Otra fotografía muestra que en la misma mesa se verá a Will Smith (nominado por King Richard), Selena Gómez (nominada en el elenco de Only murders in the building), la veterana y premiada Helen Mirren y Ross Butler.

Posible disposición de asientos en los SAG 2022. Foto: vía Twitter

Jung Ho Yeon, Sae Byeok en Squid game, también aparece en el esquema y estará sentada junto a Lady Gaga y Salma Hayek.

SAG Awards 2022: horarios y dónde ver

La edición 28 de los SAG Award se transmitirán desde Barker Hangar en Santa Mónica, California. El canal para verlo en vivo desde Latinoamérica es TNT a partir de las 8 p. m.