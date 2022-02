Choi Tae Joon hará su primera aparición en la televisión en el drama Twenty five, twenty one tras su boda con Park Shin Hye. Y aunque su participación solo será como un cameo, su personaje tendrá una importancia significativa para Na Hee Do.

Choi Tae Joon en su cameo en el drama Twenty one, twenty five. Foto: Tvn

¿Quién será el personaje de Choi Tae Joon?

Choi Tae Joon hará un cameo en el drama Twenty five, twenty one. Su personaje será el esgrimista nacional Jung Ho Jin, quien tendrá un papel crucial dentro del drama. Hasta el momento solo se han lanzado imágenes promocionales del capítulo, y lo que podemos ver en ellas es que Jung Ho Jin no le aparta la mirada a Na Hee Do.

Choi Tae Joon en el drama Twenty one, twenty five. Hará un cameo. Foto: Tvn

En otra de las imágenes vemos cómo Na Hee Do le responde con una sonrisa a Jun Ho Jin, creando en el drama una posible vista del vínculo que se podría formar en el futuro entre estos dos personajes.

Choi Tae Joon junto a Na Hee Do en el drama Twenty one, twenty five. Foto: Tvn

El director del drama mencionó lo siguiente sobre el drama: “Dentro de la saga juvenil torbellino que es Twenty five, twenty one, Choi Tae Joon se convertirá en un giro de la trama y un punto clave inesperado en la historia como un personaje que está conectado con Kim Tae Ri”.

Choi Tae Joon mirando a Na Hee Do en el drama Twenty one, twenty five. Foto: Tvn

De qué trata el drama Twenty five, twenty one

El drama trata sobre el romance de 2 jóvenes en 1998 tras la crisis de FMI. Na Hee Do, protagonizada por Kim Tae Ri, es una aspirante a esgrimista. Mientras que Baek Yi Jin, quien le da vida Nam Joo Hyuk, es un joven perteneciente a una familia que fue separada tras la crisis financiera.