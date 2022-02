NMIXX revela historias con TWICE y su trato cuando eran trainees

El grupo rookie NMIXX debutó el 22 de febrero con “O.O”, canción principal de su álbum EP Ad Mare. Como girlband de JYP, es seguro que las integrantes cruzaron camino con famosos artistas de la agencia K-pop durante su época de trainees. En Weekly Idol, las novatas compartieron historias sobre sus encuentros con TWICE.

El programa de variedades se emitió el 23 de febrero y mostró el carisma de las siete miembros de NMIXX. Prueba de su emoción, Kyujin —la maknae— dijo: “Todavía no se siente real, como este es el primer programa que grabo estoy muy nerviosa, pero me esforzaré al máximo hoy”.

Kyujin, la maknae de NMIXX. Foto: captura Weekly Idol

TWICE y NMIXX

Durante el show, el MC preguntó si alguno de los exitosos idols de JYP había dado consejos a las integrantes de NMIXX cuando eran aprendices. Jinni respondió con sincero agradecimiento a las chicas de TWICE por haberla ayudado a adaptarse a la rigurosa vida trainee.

Jinni se mudó de Busan a Seúl, por lo que tuvo que aprender a vivir lejos de sus padres. “Me mudé sola al dormitorio. No sabía mucho porque era tan joven y me sentía asustada de estar lejos de mi mamá, pero las integrantes de TWICE fueron tan amables y me apoyaron mientras me acoplaba a la situación”, recordó.

Ella mencionó, en particular, a Momo, Sana, Mina y Jihyo, quienes incluso le escribían cartas a mano para animarla.

Jinni mencionó a varias integrantes de TWICE. Foto: captura Weekly Idol

Dato adicional: Jinni entrenó seis años en JYP antes de debutar en NMIXX; al igual que su compañera Lily M. Ella recordó la gentileza de Tzuyu.

“Cuando tuve mi primera clase de baile, yo estaba rígida y un poco extraña. Tzuyu sunbaenim me ayudó mucho y así vi que era una persona muy agradable. Ella me enseñó muy amable”, señaló Lily M.

Tzuyu es mencionada por Lily M de NMIXX. Foto: captura Weekly Idol

En Weekly Idol, NMIXX bailó un cover de “Cheer up” de TWICE y canciones de otros artistas de JYP. Puedes verlo a continuación: