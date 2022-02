Tras casi dos años y medio, BTS regresará a los conciertos presenciales en su país natal con Permission to dance on stage y el furor por ser parte de un momento icónico provocó que ARMY agotara las entradas de la transmisión del show en los cines, uno de los formatos presentados por BIGHIT, agencia del grupo k-pop, para aquellos fans que no podrán asistir al Estadio Olímpico de Seúl.

ARMY agota entradas de BTS en transmisión de PTD on stage

El 24 de febrero, el portal asiático Yonhap News confirmó que los fans de BTS en Corea del Sur hicieron sold out de las entradas en tan solo 15 minutos para ver al septeto k-pop en los cines de Seúl con Permission to dance on stage; mientras que en otras ciudades como Jeju y Wonju, en 20 y 30 minutos, aproximadamente.

BTS regresará a los conciertos presenciales en Corea del Sur con Permission to dance on stage en Seúl. Foto: BIGHIT

BTS logró vender 25.000 entradas distribuidas en 39 cines, según un reporte de Yonhap News. “Este es un fenómeno que no se veía desde la llegada de la COVID-19 (ya que el número de audiencia disminuyó)″, expresó un representante de CGV, empresa de cines surcoreana.

Mediante un vídeo en TikTok, el usuario @koreanboy_crazy_ registró cómo fue la caótica experiencia de ARMY para conseguir entradas de las funciones de BTS en concierto en los cines coreanos.

Los fans internacionales de BTS, quienes también tendrán la oportunidad de ver el concierto PTD on stage en cines a nivel global, comentaron en TikTok sobre la gran demanda del show del grupo k-pop.

Comentarios de ARMY sobre el sold out de las funciones de BTS en los cines coreanos. Foto: captura TikTok

¿Cuándo será el concierto de BTS en Corea del Sur?

BIGHIT anunció tres fechas para el retorno de BTS a los conciertos en vivo y con público incluido en PTD on stage en su natal Corea del Sur para el mes de marzo.