Twenty five, twenty one se consagra entre los k-dramas más populares de la recién iniciada temporada 2022 con solo cuatro capítulos emitidos exclusivamente por Netflix Asia y tvN. Mientras tanto, usuarios de Latinoamérica aguardan por el estreno oficial en esta región. ¿Cuándo llegará a la plataforma streaming con subtítulos en español?

Protagonizada por Nam Joo Hyuk y Kim Tae Ri, desde su lanzamiento el 12 de febrero, esta serie sigue ganando una sólida base de fans, entre quienes figura el célebre actor Gong Yoo. Conoce aquí sobre su publicación en países como Perú y México.

Gong Yoo mostrando amor por el drama de su compañero de agencia Nam Joo Hyuk. Foto: Gong Yoo Instagram

De qué trata Veinticinco, veintiuno

Veinticinco, veintiuno, por su título en español, cuenta con la dirección de Jung Ji Hyun y el guion de Kwon Do Eun.

“Los sueños de dos jóvenes se ven aplastados por una abrumadora crisis financiera en la década de 1990. Pero cuando se reencuentran a la edad de 25 y 21 años, la enérgica pareja encuentra amistad y afecto en tiempos de adversidad mientras se aventuran juntos en la edad adulta”, menciona su sinopsis replicada en Fixpatrol.

Protagonistas de Veinticinco, veintiuno

Después de interpretar a Do Sam en Start up, Nam Joo Hyuk asume el rol de Baek Yi Jin en Twenty five, twenty one. Este personaje es un joven que se ve obligado a vivir en la pobreza después de que el negocio de su padre quiebre por la Corea del Sur golpeada por la crisis del FMI en Asia.

Estudiante y trabajador a tiempo parcial como repartidor de periódicos, Baek más adelante se convierte en periodista deportivo de televisión.

Twenty five, twenty one es el regreso de Nam Joo Hyuk tras Start up. Foto: tvN

Por su parte, Kim Tae Ri regresa a los k-dramas con Veinticinco, veintiuno tras cuatro años de Mr. Sunshunie.

En la serie, la actriz de Space sweepers es Na Hee Do, una esgrimista que ingresa al equipo nacional de este deporte superando diversas dificultades, como la disolución de la selección de su escuela secundaria producto del golpe a la economía local.

Kim Tae Ri en Twenty five, twenty one. Foto: tvN

Estreno de Veinticinco, veintiuno en Netflix Latinoamérica

Separa la fecha si esperas el estreno de Veinticinco, veintiuno en Netflix Latinoamérica : la serie llegará a la región el 19 de marzo del 2022.