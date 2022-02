El 15 de febrero del 2022, el grupo TREASURE realizó un comeback con la canción “JIKJIN” como parte de su miniálbum The second step: chapter one. Desde enero del mismo año, la agencia YG Entertainment había anunciado el regreso de esta boyband.

En el programa de Show Champion del 23 de febrero, TREASURE competía con otros artistas como Taeyeon, Viviz y Apink. No obstante, el grupo masculino ganó por primera vez un win desde su debut con la canción “JIKJIN”.

“JIKJIN” de TREASURE en YouTube

Reacción de los y las fans de TREASURE

Ante la emoción del premio por “JIKJIN”, TREASUREMaker, fandom de la boyband, empezaron a publicar mensajes de apoyo al grupo con el hashtag #JIKJIN1stWin y #Treasure1stwin. En cada mensaje se observa cómo los y las fans mencionan que están orgullosos de este triunfo.

Reacción de Treasure maker. Foto: captura Twitter

Comeback de TREASURE

El 1 de enero, la compañía YG Entertainment informó que TREASURE haría un comeback para el 2022 con el primer miniálbum The second step: chapter one. Asimismo, la agencia sacó un video promocional del regreso de la boyband, en donde llama a los y las fans a que se unan para esperarlos.

A partir del 17 de enero, las páginas oficiales del TREASURE publicaron fotos conceptuales de manera grupal e individual, al igual que videos teasers de los miembros. El 15 de enero, el grupo anunció su canción principal titulada “JIKJIN”.

Lista de canciones del comeback de TREASURE. Foto: Soompi

¿Cuándo se estrenó “JIKJIN”?

El MV oficial de “JIKJIN” de Treasure salió el 15 de enero del 2022 a las 6.00 p. m., en horario de Corea del Sur. En Perú se estrenó el mismo día a las 4.00 a. m. En menos de 22 horas, el video superó las 10 millones de vistas.

Foto teaser del comeback de TREASURE. Foto: Soompi

Letra en español de “JIKJIN” de Treasure

No puedo salir de esta atracción

Tú eres el que he estado esperando

Cuanto más te miro, más bello eres

Eres el sol, así que no puedo esconderte

Incluso si perdí la vista, ve directamente a ti

Ir directamente a ti

Hoo-ooh-ooh-ooh-ooh.