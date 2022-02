Tale of the nine tailed 2: Kim So Yeon será la protagonista en lugar de Jo Bo Ah

Kim So Yeon ha sido confirmada como la protagonista femenina de Tale of the nine tailed 2. Tras meses de deliberación, la villana de The penthouse y Todo sobre Eva se suma al cast principal de la historia de los hermanos zorros que conquistó a los fans k-dramas en el 2020.

Lee Dong Wook, Kim Bum y Jo Bo Ah fueron las figuras centrales en la primera temporada, pero solo los actores renovaron para la continuación, conforme reveló producción en septiembre del 2021.

Taled of the nine tailed anunció segunda y tercera temporada en septiembre del 2021. Foto: composición/tvN

Kim So Yeon en Tale of the nine tailed 2

Al siguiente mes, k-media reportó que Kim So Yeon recibió la oferta para protagonizar Tale of the nine tailed 2. La agencia de la popular actriz ratificó la información, pero precisó que no había nada decidido al respecto.

Finalmente, el 23 de febrero del 2022, la continuación de La historia del de nueve colas fue anunciada como el próximo proyecto de Kim.

A los 41 años, la ganadora del daesang por su magistral trabajo como Cheon Seo Jin en The penthouse desafiará el género de fantasía sobre gumihos, criaturas de las leyendas coreanas. ¿Qué se sabe de su personaje?

Kim So Yeon será Ryu Hong Joo

La figura femenina principal anterior fue Nam Ji Ah, presentadora de televisión e interés amoroso de Lee Dong Wook, interpretada por Jo Bo Ah.

Ahora, el puesto del protagónico lo tomará Ryu Hong Joo, la propietaria del restaurante de alta gama de Gyeongseong que es centro de rumores de “eterna juventud”.

Caracterizada por Kim So Yeon, conforme k-media, este personaje alguna vez fue junto a Lee Yeon (Lee Dong Wook) uno de los cuatro dioses de las montañas que gobernaron a Corea.

Kim So Yeon interpretó a la villana Cheon So Jin en la serie de intriga The Penthouse. Foto: SBS

¿De qué trata Tale of the nine tailed 2?

Medios coreanos adelantan que Tale of the nine tailed 2 estará ambientado en 1930 y mostrará cómo Lee Yeon se convierte en dios de la montaña. También contará la historia de Lee Rang (Kim Bum), que quedó inconclusa en la primera parte.

¿Cuándo se estrena Tale of the nine tailed 2?

Tale of the nine tailed 2 llegará a las pantallas de tvN en algún momento del primer semestre del 2022. Al igual que la primera temporada, y la tercera también confirmada, será dirigido por Kang Shing Hyo.