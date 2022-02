No hay romance entre Jackson y Yuqi. Horas después del rumor de citas que alborotó a fans del k-pop, la agencia del integrante de GOT7 desmintió dicha información a través de un comunicado subido a la plataforma china Weibo el 23 de febrero.

La etiqueta de la superestrella k-pop aseguró en el pronunciamiento que reportaron el caso a la Policía para proteger la seguridad de su representado.

¿Qué pasó con Yuqi y Jackson?

Todo comenzó el 22 de febrero, con la difusión de un video en Weibo donde presuntamente se veía a Song Yuqi ingresando de noche al departamento de Jackson Wang en Beijing, China, y saliendo de este a la mañana siguiente con un ramo de flores.

Grabado supuestamente en algún momento a finales del 2021, el clip incluyó narración del paparazzi Liu Da Chui, autor del reporte.

“¿Está saliendo Jackson Wang? Previamente me encontré con Song Yuqi cuando regresaba a Beijing durante el día. No mucho después de que se instaló en un hotel, un asistente la envió urgentemente a un automóvil en secreto y se fue. El coche entró en el complejo de apartamentos de Jackson.

A la mañana siguiente, el chofer condujo el automóvil de regreso al hotel para buscar a su asistente y llevaron a Yuqi, que había pasado la noche afuera, de regreso al hotel juntos. Incluso fue vista sosteniendo tres tallos de rosas. Tras una mirada más cercana, el conductor era uno de los empleados de Jackson. Es obvio quién le dio las flores.

No mucho después, Jackson salió de su complejo y se dirigió al aeropuerto. Parecía de buen humor y no se olvidó de saludar a los fans. El tercer día, Song salió del hotel para volar de regreso a Corea. Ella, especialmente, incluso trajo las flores. No diré más, ustedes pueden ver el video”, se escuchó en el clip, conforme traducción de Koreaboo.

Idols del k-pop Jackson y Yuqi nacieron en Hong Kong y Beijing, respectivamente. Foto: composición La República / CUBE

PUEDES VER: TREASURE obtiene su primer win en show musical

Jackson niega rumor de citas con Yuqi

Los nombres de Yuqi y Jackson escalaron en las tendencias de redes mientras fans se encargan de desmentir el rumor de citas resaltando supuestas inconsistencias y esperaban la versión oficial. Esta finalmente llegó el 23 de febrero por parte de Ryce Entertainment, agencia del rapero de GOT7.

“El camarógrafo Liu Da Chui lanzó videos editados y usó oraciones engañosas para difundir información falsa. Esto invadió la privacidad del artista y atentó contra su reputación” aseguró la compañía, conforme traducción de @markscolors.

La etiqueta del también solista de 27 años, intérprete de hits como “Pretty please”, continuó abordando la acción contra el autor del rumor y agradeciendo al público por el apoyo a su artista.

“Nuestra empresa ya informó la situación a la policía con el objetivo de proteger los derechos e intereses legales del Sr. Wang Jiaer a través de organizaciones de seguridad pública. Creemos que la ley es seria y justa y no debe violarse. Gracias por el amor y la atención de todos, Jackson Wang y nosotros nos enfocaremos en producir más buen trabajo en el futuro como siempre lo hacemos”, finaliza el comunicado.

Comunicado de la agencia de Jackson Wang sobre rumor de citas. Foto: Weibo

¿Qué dijo la agencia de Yuqi?

CUBE Entertainment no se ha pronunciado al cierre de la nota. Esto suscita fastidio en fans de Yuqi y (G)I-DLE, quienes señalan la falta de acción de la empresa para esclarecer especulación que afecta a la vida de sus artistas en el descuento del comeback grupal.