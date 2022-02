El grupo k-pop BTS goza de popularidad alrededor del mundo y sus colaboraciones con artistas de talla internacional resultan éxitos en los charts musicales. Un seguidor del septeto coreano le preguntó a Doja Cat sobre una próxima participación musical con Bangtan mediante una transmisión en Instagram y la cantante contestó a su duda de manera inmediata.

¿Colaboración de BTS y Doja Cat?

El 22 de febrero, un fan de BTS, también conocido como ARMY, se conectó a la transmisión en vivo de Doja Cat en Instagram y le hizo una pregunta que todos los seguidores del grupo k-pop se hacen en redes: “¿Cuándo se dará una colaboración de BTS y Doja Cat”.

La intérprete de “Get into it”, Doja Cat, contestó que no sabía cuándo se daría una colaboración con BTS, por lo que ARMY compartió su entusiasmo en las redes sociales, pues la cantante no negó la posibilidad. “Lo tomaré como un sí”, “Manifestando la colaboración de BTS y Doja Cat”, entre otros comentarios de los fans se adueñaron de Twtter.

ARMY espera por una colaboración de BTS y Doja Cat. Foto: captura Twitter

Peinado de Doja Cat fue inspirado en Jimin

Los fans de BTS no pierden las esperanzas de una colaboración con Doja Cat, pues recientemente la estilista de la cantante, Jessica Jewel, reveló en un TikTok que el popular peinado rosa que usó la famosa en “Get into it” estuvo inspirado en el look de Park Jimin en “Boy with luv”, canción de Bangtan y Halsey.