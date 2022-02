Jay B, vocalista de GOT7 y quien recientemente lanzó su canción titulada “Sunset with you”, participó en el evento especial Yellow is the new blue de Tiffany & Co. Esta fue una presentación de joyería y, dentro de todo lo mostrado, destacó un diamante amarillo. Fue durante la entrada en la alfombra roja que Jay B deslumbró a los fanáticos con su vestimenta y su peinado.

Jay B en el evento especial de Tiffany & Co. Foto: Owner

Jay B tendencia en Twitter

Pero aunque Jay B siempre se ha caracterizado por preferir vestimentas con un estilo más cómodo, el atuendo que eligió para el evento Yellow is the new blue de Tiffany & Co. lo convirtió en tendencia en Twitter. Los AHGASES se volvieron locos con su ropa, peinado y el estilo que presentaba en la pasarela.

Jay B en redes sociales por su look. Foto: Owner

Jay B y sus cambios de look en el cabello

Jay B ha sido un idol reconocido por sus diferentes estilos de cabello. Él siempre ha mencionado que le gusta probar diferentes cortes. En tanto, su cabello largo siempre ha sido el favorito de los fanáticos.

Diferentes peinados de JayB. Foto: JayB

Jay B en GOT7

Jay B es el líder del grupo surcoreano GOT7, su nombre real es Im Jaebeom y nació el día 16 de enero de 1994. Él es uno de los vocalistas dentro de la agrupación. A lo largo de su carrera, ha mostrado que es hábil en muchas actividades, convirtiéndose en un artista todo terreno.

Jayb junto a GOT7 en la sesion fotográfica de Not By the Moon. Foto: JYP Entertainment

Ahora, se encuentra trabajando en su carrera como solista. En ese sentido, el 1 de febrero lanzó su última canción titulada “Sunset with you”, perteneciente al álbum LOVE bajo su seudónimo Def.

Instagram de Jay B

Jay B cuenta con un perfil en Instagram bajo el usuario: jaybnow.hr. Tiene 380 publicaciones y más de 6,5 millones de seguidores.

Cuenta oficial de Instagram de JayB. Foto: JayB

Jay B en el programa The origin – a, b, or what?

Recientemente se anunció que Jay B formaría parte del programa de supervivencia The origin – a, b, or what? como mentor. El programa producirá un nuevo grupo de chicos bajo IST Entertainment.