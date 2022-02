¿Jackson y Yuqi son novios? Qué pasó con los idols de GOT7 y (G)I-DLE

Rumor de citas entre Jackson y Yuqi. El 22 de febrero (CST), los respectivos integrantes de los grupos GOT7 y (G)I-DLE fueron vinculados sentimentalmente tras la divulgación de un video de paparazzi en Weibo.

En la plataforma china, así como en redes sociales internacionales, la presunta relación de las superestrellas del k-pop, de origen chino, se colocó en las tendencias a medida que fans buscaban más detalles, entre estos, la versión de las partes oficiales. ¿Las agencias llegaron a pronunciarse?

Jackson Wang es un rapero, cantante, bailarín, actor, MC, compositor y letrista hongkonés de 27 años. Foto: Weibo

El supuesto video de Yuqi

El video difundido en Weibo presuntamente fue registrado en algún momento a finales del 2021. En este se detalla que Song Yuqi (22) habría salido de su hotel tan pronto llegó a Bejing, China, y se dirigió al apartamento de Jackson Wang (27).

Según el reporte, la idol femenina pernoctó en el lugar y al día siguiente regresó a su pieza con un ramo de rosas.

Yuqi es una cantante, bailarina, modelo y compositora china de 22 años. Foto: CUBE

“¿Está saliendo Jackson Wang? Previamente me encontré con Song Yuqi cuando regresaba a Beijing durante el día. No mucho después de que se instaló en un hotel, un asistente la envió urgentemente a un automóvil en secreto y se fue. El coche entró en el complejo de apartamentos de Jackson.

A la mañana siguiente, el chofer condujo el automóvil de regreso al hotel para buscar a su asistente y llevaron a Yuqi, que había pasado la noche afuera, de regreso al hotel juntos. Incluso fue vista sosteniendo tres tallos de rosas. Tras una mirada más cercana, el conductor era uno de los empleados de Jackson. Es obvio quién le dio las flores.

No mucho después, Jackson salió de su complejo y se dirigió al aeropuerto. Parecía de buen humor y no se olvidó de saludar a los fans. El tercer día, Song salió del hotel para volar de regreso a Corea. Ella, especialmente, incluso trajo las flores. No diré más, ustedes pueden ver el video”, se escucha en el registro, conforme traducción de Koreaboo.

¿Qué dijeron las agencias de Jackson y Yuqi?

Al cierre de la nota, CUBE Entertainment no se ha pronunciado sobre el rumor de citas de su artista Yuqi con Jackson. De igual manera, no hay comunicado ni de Sublime Artist Agency, empresa del rapero de GOT7 en Corea del Sur, ni de su propia firma (Team Wang).

Mientras tanto, fans desacreditan lo alegado por el paparazzi exponiendo presuntas inconsistencias en la descripción del video original.

Fans buscan desacreditar rumor de citas entre Yuqi y Jackson Wang. Foto: Weibo

A la par, los seguidores, en especial de (G)I-DLE, expresan preocupación por las repercusiones del reporte en el grupo, que viene recuperándose de un golpe en su carrera. Recordamos que la girlband perdió a su líder Soojin luego de que se anunciara su salida por acusaciones de bullying.