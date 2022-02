Earth y Mix conquistaron al público con A tale of thousand stars y ahora han regresado juntos en el recién estrenado lakorn Cupid’s last wish. En esta serie tailandesa BL, los actores volverán a mostrar su química como pareja romántica inmersa en un mundo de fantasía.

Pareja EarthMix protagonizó A tale of thousand stars, uno de los dramas BL más comentados del 2021. Foto: GMMTV

¿De qué trata Cupid’s last wish?

Estrenada el 21 de febrero, Cupid’s last wish es una adaptación de la novela homónima de Dazier a cargo de GMMTV, productora de hits de los BL como 2gether the series y la recién culminada Bad buddy. Cuenta con la dirección de Sakon Wong (Golf), creativo de Fish upon sky y Enchanté. El PD también trabajó en el guion junto a Pattarawalai Wongsinwises (Pong).

El drama tailandés nos ubica en la vida de Korn y Win. Alguna vez grandes amigos, los jóvenes ven fracturada su relación tras conocer que, en su testamento, el padre de Win dividió la granja entre sus hijos y Korn. Esto lleva a que el primero sospeche de las intenciones de su compañero y corte contacto.

Mix es Win en Cupid's last wish. Foto: GMMTV

Años después, un día Win se entera de que su hermana Lin aún se comunica con Korn. Furioso, le gritará durante un viaje automovilístico que termina en un terrible accidente.

Los hermanos quedan inconscientes producto de la emergencia. Pero, al despertar, grande será la sorpresa de Win al notar que su espíritu ha poseído el cuerpo de Lin.

Para poder regresar su alma a donde pertenece, él deberá recorrer siete templos tailandeses buscando agua bendita. Korn llega a darse cuenta del cambio y decidirá ayudar. Así comenzará el camino de los muchachos hacia la aventura y una nueva forma de ver el amor.

Actores de Cupid’s last wish

El elenco de Cupid’s last wish es liderado por Earth y Mix en los respectivos protagónicos de Korn y Win. Jan, White y Gun completan el cast en los roles de Lin, Chanon y Anucha, respectivamente.

Earth es Korn en Cupid's last wish. Foto: GMMTV

¿Dónde ver Cupid’s last wish?

Disney Plus Hotstar Tailandia es actualmente la única plataforma que se encarga de la emisión de Cupid’s last wish, drama de GMMTV que estrenará nuevos capítulos cada lunes y martes desde el 21 de febrero.

Cupid’s last wish es una adaptación de la novela homónima de Dezair. Foto: GMMTV

Cupid’s last wish en YouTube

El estreno de esta producción no se dio en simultáneo por YouTube, como sucedió con otros dramas de GMMTV, como 2gether the series, Bad buddy y F4 Thailand (actualmente en emisión).

Sin embargo, la productora confirmó en redes sociales el 21 de febrero, día de lanzamiento, que el lakorn sí estará disponible en la plataforma de videos próximamente. No se revelaron mayores detalles al respecto.