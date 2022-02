BTS en Perú: ARMY denuncia estafas de revendedores para funciones de PTD on stage en Seúl

BTS llegará a Perú mediante la proyección de Permission to dance on stage en el cine y la gran demanda por entradas provocó que parte de los fans del grupo k-pop buscaran una alternativa para conseguir un sitio en las funciones habilitadas a través de la reventa; sin embargo, ARMY denunció estafas a altos precios en las redes sociales.

ARMY de Perú denuncia estafas de revendedores

El 22 de febrero a la medianoche, las cadenas de cines en Perú como Cineplanet, Cinemark y Cinépolis dieron por iniciada la preventa virtual de entradas para la proyección de BTS en Permission to dance on stage en Seúl, concierto que también se dará en formato presencial en Corea del Sur.

Ante la gran demanda y el agotamiento de entradas en algunas salas en el transcurso de la madrugada, ARMY de Perú denunció que revendedores estafaron con altos precios a fans de BTS.

ARMY de Perú denuncia estafa de revendedores para ver en el cine a BTS en PTD on stage en Seúl. Foto: vía Twitter @neurona_de_Nam

De esta manera, los seguidores de BTS hicieron un llamado a los demás ARMY para que no cayeran en estafas de revendedores y optaran por la ventas oficiales, habilitadas desde tempranas horas de la mañana.

ARMY de Perú advierte a fans de BTS sobre estafas de revendedores para la función de PTD on stage en Seúl. Foto: vía Twitter @ddaengrm__

ARMY de Perú advierte a fans de BTS sobre estafas de revendedores para la función de PTD on stage en Seúl. Foto: captura/Twitter

BTS, PTD on stage en Seúl en cines peruanos

BIGHIT anunció que la segunda fecha de concierto de BTS, Permission to dance on stage en Seúl, se transmitirá en cines seleccionados a nivel global para aquellos ARMY que no pudieron asistir presencialmente al show en vivo en Corea del Sur.

Países que proyectarán en cines el concierto de BTS. Foto: Hybe

Spot promocional de BTS en PTD on stage en Seúl