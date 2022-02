BTS, preventa en Perú: ARMY pide a Cineplanet abrir más salas para concierto PTD

Inició la preventa del concierto de BTS por Cineplanet, Cinemark y Cinépolis Perú. Este último se sumó sorpresivamente, pues no realizó anuncio previo alguno sobre Permission to dance on stage. A partir de la medianoche del 22 de febrero, ARMY comenzó la carrera para conseguir una entrada para la proyección del 12 de marzo.

La caída y lentitud de las páginas web (o aplicativos) no fue lo único que desató desesperación de los fanáticos de Bangtan en nuestro país. También hubo reacciones al precio y cantidad de sedes disponibles para ver el show.

Al ser un concierto, la proyección de BTS durará aproximadamente tres horas. Foto: composición /BIGHIT

Cineplanet: ¿qué cines en Perú proyectarán el concierto de BTS?

Cineplanet lideró las tendencias en Perú apenas se activó la preventa. Los fans se percataron que no todos los complejos en Lima participarían del evento y s olo dos sedes en provincia tendrían el concierto de BTS en sus salas.

Así lo confirmó un tuit de Cineplanet: “Estos son los cines en los que se proyectará el concierto live: Brasil, Mall del Sur, Norte, Primavera, San Miguel, Villa el Salvador, Centro Cívico, Chiclayo y Trujillo Real Plaza”.

BTS: locales de Cineplanet que participarán del evento. Foto: captura Twitter

“Cusco estaba esperando la transmisión”, “¿Por qué no en Huánuco? No puedo viajar a la capital solo por esto”, “Por favor, Piura también”, fueron algunas respuestas de ARMY que reside fuera de Lima y esperaban tener acceso a funciones en sus cines más cercanos.

“Esperamos, para futuros conciertos live, llegar a más cines en provincias”, fue la respuesta de Cineplanet ante el pedido de los fans.

¿Qué pasó con el precio de entradas en Cineplanet?

Al igual que con las sedes, el precio de las entradas a la proyección de Permission to dance on Stage Seúl solo se reveló a último minuto. ARMY reportó en Twitter que el costo de Cineplanet era muy superior al que se veía en Cinemark y Cinépolis.

Como muestra la captura de su página web, el ticket PTD on Stage en Cineplanet cuesta 73 soles por persona. El detalle revela que este incluye automáticamente una entrada, un combo de alimentos y un regalo.

BTS: fans reportan precio de entradas en Cineplanet Perú. Foto: vía Twitter @for_bangtan07

BTS: reportan precio de entradas en Cineplanet Perú. Foto: vía Pizza033

Fans protestaron en las redes por no tener otra opción que aceptar el valor adicional. “Que pena que Cineplanet nos quiera condicionar a comprar una entrada con un precio que supera el original, ¿qué pasa si no quiero su combo de cancha y regalo? En muchas sedes ni siquiera sale la opción de elegir solo la entrada”, refirió la internauta @for_bangtan07 que invocó a Indecopi en su mensaje.

El usuario @ar_wwy también etiquetó al referido organismo nacional de protección al consumidor en su reclamo: “Cineplanet solo está vendiendo entradas para ver el concierto + comida + regalo a 73 soles. No tenemos opción de comprar solamente la entrada. Se están aprovechando de la demanda y desesperación de los fans”

BTS: fans reclaman por los precios de entradas en Cineplanet. Foto: captura

BTS: fans reclaman por los precios de entradas en Cineplanet. Foto: captura

En contraste, los boletos en Cinemark para PTD on stage Seoul cuestan entre 39 y 41 soles dependiendo del tipo de sala y sucursal. No se incluye pop corn o adicionales en la compra. La situación es similar en Cinépolis, pues la proyección de BTS tiene entradas de 41 soles y el usuario adquiere su combo de dulcería aparte de su boleto.

¿Cuándo se realizará la proyección del concierto de BTS?

BTS compartirá su concierto Permission to dance on Stage desde Corea del Sur a los cines de todo el mundo. Será una proyección coordinada y exclusiva de solo un día: sábado 12 de marzo. Se ha marcado dos horarios en Perú: a la 1 p.m. y 5 p.m.