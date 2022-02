¿Cómo se vivirá la preventa de entradas para la proyección de BTS en Perú? Este país es uno de los seleccionados para el evento global en el que miles de ARMY llenarán los cines para ver el primer concierto del septeto en 2022. ‘Permission to dance on stage desde Seúl’ también es el primer espectáculo presencial que realizan los Bangtan Boys en su país natal.

BTS en cines de Perú

Luego de tres meses de vacaciones, BTS reinicia sus actividades frente al público con tres conciertos en el Estadio Olímpico Jamsil en Seúl. Estos se realizarán el 10, 12 y 13 de marzo.

Asimismo, BIG HIT anunció que la primera y tercera fecha podrán verse en tiempo real, por streaming online. El sábado 12, segundo día, la transmisión será a gran escala en cines a nivel internacional.

Perú, México y más países en América Latina participarán del LIVE Viewing PTD on stage en modalidad diferida debido a la zona horaria.

Horarios de funciones de BTS en cines de Perú

La indicación de la web oficial señala que la proyección de BTS será a la 1.00 p. m. y la repetición será a las 5.00 p. m. del sábado 12 de marzo (unica fecha).

Países que proyectarán en cines el concierto de BTS. Foto: Hybe

Concierto de BTS en Cinemark

La primera empresa en anunciar la proyección de Permission to dance on stage Seoul fue Cinemark. Primero dio pistas ‘sin confirmar’ en comentarios de respuesta a los ARMY en Instagram y luego reveló que los fans pronto podrían ver al septeto en sus salas.

El inicio de la venta de entradas se programó para el martes 22 de febrero.

Cinemark: post sobre la transmisión del concierto de BTS. Foto: Facebook

Concierto de BTS en Cineplanet

El 18 de febrero, Cineplanet confirmó que tendría la proyección del concierto de BTS en salas peruanas. Previo a ello, los fans locales habían logrado que su pedido por la proyección fuese tendencia en Twitter.

Cineplanet escribió en sus redes sociales oficiales que la preventa sería el 22 de febrero, fecha oficial que coincide con el anuncio de BIGHIT y Trafalgar.

Concierto Permission to dance on stage en cines de Perú. Foto: captura

Concierto de BTS en Cinepolis

Por el momento, Cinepolis Perú no se ha pronunciado sobre el evento de BTS en nuestro país. Sin embargo, la cadena sí participa en la proyección del concierto para México.

El evento reunirá a miles de fans de BTS en las cines de todo el mundo. Foto: composición LR/BIG HIT.

¿Hay precio oficial para ver el PTD en cines a nivel mundial?

El costo de los boletos varía de país a país . No se ha reportado una cifra estándar. Lo único en común es que, en varios territorios, el precio es mayor al de una película en cartelera.

En México, la entrada para Permission to dance on stage está valorizada en 300 pesos. En los Estados Unidos, el precio del ticket es de 35 dólares en promedio.

Cuánto cuesta una entrada al concierto de BTS en Perú 2022: Cinemark

Como todavía no hay información oficial sobre sedes ni precios, los fans tratan de calcular un costo referencial con otros films similares.

Si se adquiriese un boleto para The Batman (en preventa) para Cinemark Jockey Plaza en estos momentos, el costo es de 31 soles por una sala regular.

Precios de preventa The Batman en Cinemark Jockey Plaza. Foto: captura

Es importante considerar que el precio cambia según el formato de pantalla (2D, D-BOX, XD) y la sede de Cinemark a la que decidas asistir.

Cuánto cuesta una entrada al concierto de BTS en Perú 2022: Cineplanet

Cineplanet tampoco ha liberado datos de sedes o precios para Permission to dance on stage. Para tener una referencia de la inversión, si se adquiriese un boleto de The Batman (en preventa) en Cineplanet Primavera este costaría 30 soles.

Precios en Cineplanet Primavera de la preventa de Batman. Foto: captura

El costo de entradas en Cineplanet también depende de la sede que elijas para disfrutar la transmisión del show.

Dónde comprar entrada para el Permission to dance on stage 2022 en Perú

La preventa de la proyección de BTS inicia el 22 de febrero. Las funciones deberían habilitarse a las 10.00 a. m. KST, según el horario de la web general https://www.btsptdlivecinemas.com/.

No obstante, como no se ha dado confirmación de Cineplanet o Cinemark, fans estarán esperando a la medianoche por precaución.

Imagen promocional de Permission to dance on stage de BTS en cine. Foto: Hybe

Preventa online o virtual de Cinemark Perú

Se recomienda crear una cuenta en el cine elegido antes del inicio de preventa. Puedes usar la página web de la empresa o su aplicativo oficial.

Preventa Cinemark Perú vía web: https://www.cinemark-peru.com/

Descargar App de Cinemark PERÚ: AQUÍ

Preventa online o virtual de Cineplanet Perú

Cineplanet Perú también tiene la opción de participar en preventa por su página web y por la app previamente instalada en tu dispositivo móvil.