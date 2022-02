El 15 de febrero del 2022, la agencia BIGHIT MUSIC confirmó los conciertos de BTS en Seúl como parte de la gira de Permission to dance on stage. Esta empezó el 28 de noviembre en SoFi Stadium de Los Ángeles, Estados Unidos. No obstante, ante el acontecimiento, el Gobierno de Corea del Sur ha exigido nuevas restricciones.

Restricción en PTD on stage en Seúl de BTS

El 21 de febrero del 2022, el deportista olímpico y miembro del Comité de Cultura, Deportes y Turismo de la Asamblea Nacional en el país surcoreano, Jeon Yong Ki, indicó que para el concierto de BTS solo se aceptará el 22% de aforo en el Estadio Olímpico de Seúl. El número de asientos normalmente era de 66.000 personas; ahora, serán 15.000 para cada espectáculo, lo que juntaría solo a 45.000 espectadores.

Esta nueva norma se presentó durante la aprobación de la apertura de conciertos en Corea del Sur en septiembre del 2021, debido a la propagación de la COVID-19. En comparación a las fechas de Permission to dance on stage de BTS, antes solo se aceptaba de 4.000 a 5.000 espectadores. Por ejemplo, las presentaciones de Na Hoon A y TWICE.

BTS empezará con Permission to dance on stage en marzo del 2022. Foto composición: Soompi y Bighit Entertainment

ARMY no podrá gritar durante el concierto

Otra prohibición por parte del Gobierno de Corea del Sur durante los conciertos es que la audiencia no podrá ni gritar ni cantar. Esto es una nueva medida para bajar los casos de COVID-19, la cual se anunció el 29 de noviembre del 2021 a partir del espectáculo del grupo masculino Nu’est que se dio el 26, 27 y 28 del mismo mes en el Jamsil Indoor Stadium.

Ante esto, fans de los idols han mencionado que deben llevar clappers o aplaudidores para dar apoyo a sus grupos en los conciertos. En el caso de ARMY, llevarán frases de BTS para Permission to dance on stage de Seúl.

Los aplaudidores son usados en eventos deportivos. Foto: Twitter

Fechas de Permission to dance on stage en Seúl de BTS

Los conciertos de BTS tienen como fecha el 10, 12 y 13 de marzo del 2022. Cada uno de estos tendrá una presentación presencial, transmisión a través de VLive y uno exclusivo para todos los cines del mundo, incluyendo Perú.