El 13 de febrero del 2022, el líder de EXO, Suho, salió del servicio militar, luego de pasar 641 días cumpliendo con su deber. El cantante apareció en una transmisión en Instagram en dónde comentó cómo pasó los últimos meses sin su grupo. Asimismo, el 19 sacó un live en YouTube.

¿Comeback de EXO?

Durante la transmisión del en vivo de Suho, titulado “Suho’s Resume for EXO-L Inc.”, él comentó que estaba preparando una sorpresa para los y las fans de la boyband . “Intentaré regresar rápidamente con varios contenidos y promociones. Por favor, espera un poco. Haré lo mejor que pueda para darte un regalo que valga la pena”, menciono el líder.

Lo que sorprendió a EXO-L fue el final del en vivo, en donde aparece un video teaser con algunas pistas de un posible regreso del grupo.

Suho debutó como solista en el 2020. Foto: SM Entertainment

En el video se observa un reloj antiguo marcando los minutos 30, 45 y 60. Además de aves volando encima de un bosque con niebla, aquí hay un armario que guarda un traje. La frase que sale es “At last, the man takes off his grey suit.” (Por fin, el hombre se quita el traje gris.) Al finalizar aparece el nombre de Suho.

Lo más probable es que sea el comeback de Suho como solista. Sin embargo, puede ser posible que en unos días salgan videos de los otros miembros de EXO. Por el momento, SM Entertainment no lo ha confirmado.

Suho actuó en el kdrama Rich man en el 2018. Foto: SM Entertainment

Reacción de EXO-L y teorías

Desde que salió el video, EXO-L armó teorías sobre el traje que aparece. Según la usuaria @cedrick. 공감 ~ INVU en Twitter, indica que las frases y los elementos que se muestran, hacen referencias al libro El hombre del traje gris de Sloan Wilson de 1955. Esta novela trata de un hombre que es perseguido por sus recuerdos de la Segunda guerra mundial y está perdido en continuar con su vida o su carrera.

Teoría del video de EXO. Foto: capturas Twitter

Asimismo, los y las fans mencionan que dentro de unos meses será el aniversario número 10 del grupo y este sea uno de los proyectos que están en mente. También hacen un recuento de los momentos de la transmisión como cuando Suho mencionó que Sehun y Kai no estaban contentos ante su regreso. Cabe recordar que el primero es líder temporal de EXO.