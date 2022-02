El cuarto álbum de estudio BTS se titula “Map of the Soul 7″ y se estrenó el 20 de febrero del 2020 a nivel mundial. Este llegó al puesto número uno en las listas de música de Corea del Sur, Alemania, Estados Unidos, Japón, entre otros. Además de obtener una buena crítica por parte de Billboard.

El significado de “Map of the Soul 7″ de BTS

Desde la aparición del mini álbum “Map of the Soul: Persona”, ARMY supo que la historia de MOTS7 trata de los arquetipos humanos y la teoría del alma creados por el psicólogo analítico, Carl Jung. La psique está dividida en 8 partes, las que se van a tocar son persona, sombra, el sí mismo.

Según el análisis que realizó el youtuber Alvinsch sobre el álbum, en el video de la canción “Persona” cantando por Namjoon se muestra una pizarra con preguntas y preguntas que se refieren a Carl Jung, como ¿quién soy? Este sería el inicio de la individuación; es decir, ser uno mismo en frente de la sociedad juntando las partes del alma. El video completo se encuentra en: https://www.youtube.com/watch?v=CvWZDIwiAZ8&ab_channel=Alvinsch

El youtuber Alvinsch ha hablado de BTS en videos anteriores. Foto: YouTube

Además, el arquetipo de persona es cómo enseñamos nuestra manera de ser a los demás , sin reflejar lo negativo de nosotros mismos. Esta se construye por los estereotipos de la sociedad. Un ejemplo es cómo relacionamos con los familiares y amigos.

"Persona" se estrenó el 27 de marzo del 2019. Foto: Bighit Music

El single de “Shadow” de Suga fue la primera promocional para “Map of the Soul 7″. La sombra es el lado negativo del ser humano , el cual está refugiado en el interior. Esta parte del alma es inmoral, despreciable y ajeno a lo correcto que la sociedad establece.

En el video se observa cómo Suga es invadido por esta sombra al querer ser el mejor sin darse cuenta de que solo era para alimentar su ego. A pesar de que logró su objetivo, él trata de luchar con su lado maligno, pero es imposible porque ambos son uno.

"Shadow" se estrenó el 9 de enero del 2020. Foto: captura HYBE LABELS

Finalmente, en “Black Swan” se ve que Suga ya no huye de su sombra porque sabe que siempre tendrán que estar juntos. Asimismo, la canción trata de cómo se puede llegar a la parte inconsciente del cerebro para encontrarnos a uno mismo, diferenciando que no existe ni un pasado ni un futuro, sino un presente eterno.

La canción "Black Swan" tiene una versión bailada por BTS y otra por MN Dance Company. Foto: Soompi

De otra manera, el escritor Murray Stein publicó un libro de cómo se relaciona el mapa del alma con los conceptos de BTS en el 2020. Esta novela se llama “Map of the Soul 7: Persona, Shadow & Ego in the world of BTS” .

Portada del libro de Murray Stein. Foto: Facebook

El álbum de Map of the Soul 7

En álbum de BTS tiene 4 versiones y cada portada tiene su propio significado . En un video publicado por Kpop Herald, una presentadora menciona que el primero es un cisne blanco que representa la obsesión con la perfección. El segundo, cisne negro siendo dominante; tercero, la fuerza de voluntad; y el cuarto, el lado natural.

Además, los siete integrantes de BTS realizaron una versión del número 7, el cual se observa cómo están juntos en las portadas del álbum, según el estudio de diseño Sparks Edition.