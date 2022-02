Huening Kai de TXT lanza cover de “Sk8er boi”: ¿posible colaboración con Avril Lavigne?

El cantante Huening Kai de TXT o TOMORROW X TOGETHER lanzó un nuevo cover de una de sus cantantes favoritas, Avril Lavigne, el 18 de febrero del 2022. Esta no es la primera vez que él realiza una adaptación de una canción. Sin embargo, lo que impresionó a Moa, club de fans del grupo, fue la reacción de la artista.

Cover de “Sk8er boi” de Huening Kai

Como se mencionó, Huening Kai publicó el cover de “Sk8er boi” el 18 de febrero a través del canal de YouTube del grupo TXT. En esta versión, el cantante destaca sus habilidades vocales en el género de rock, y el ritmo de la canción tiene un tono más fuerte que la original.

A pesar de que el cover aún no había salido, Kai colgó una foto en Twitter con la descripción “He was a skater boy” (Él era un chico patinador) el 16 de febrero del 2022. Moa y fans de Avril Lavigne entendieron la referencia a la canción “Sk8er boi” del 2002, la cual fue popular en aquellos años.

Al día siguiente, la cantante canadiense Avril Lavigne reaccionó a la publicación con emoticones. Unas horas después, TXT también respondió: “Hope you like my cover! You are an icon” (¡Espero que te guste mi cover! Eres un ícono.

Foto de Huening Kai de TXT. Foto: captura Twitter

Reacción de Moa por el cover de “Sk8er Boi” de Huening Kai

Los y las fans de Huening Kai de TXT amaron el cover del cantante en las redes sociales, emocionados por el trabajo que él había realizado. Además, ante la publicación de Avril Lavigne, el fandom de Moa pidió una colaboración entre ambos.

Reacción de MOA. Foto: captura Twitter

Trabajos de Huening Kai de TXT

El cover de “Sk8er boi” de Huening Kai es el segundo que produce. Una de las primeras canciones que adaptó fue “Youngblood” del grupo australiano 5 Seconds of Summer, el 14 de abril del 2021. Aquí demuestra que puede adaptarse a distintos tipos de música.

Su debut como productor fue con “Dear Sputnik” del álbum The chaos chapter: freeze, del 31 de mayo del 2021. Kai mencionó en una entrevista con J-14 que fue una gran experiencia crear esta canción, pues aprendió sobre las estructuras y de cómo se experimenta con los sonidos.

Portada de cover "Youngblood" de Huening Kai de TXT. Foto: YouTube

Vistazo de “Sk8er boi” de Huening Kai

Te dejamos un preview del cover, el cual puedes encontrar completo en: https://www.youtube.com/watch?v=vB80JBXETMk&ab_channel=TOMORROWXTOGETHEROFFICIAL