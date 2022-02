Seohyun, exintegrante de Girls’ Generation, estrenó su película Love and leashes el 11 de febrero del 2022 a través de la plataforma streaming Netflix. Recientemente, la actriz ha aparecido en una entrevista del programa The manager de Corea del Sur, donde pasó tiempo con su amiga Lee Hwanhee.

¿Qué dijo Seohyun en la entrevista de The manager?

Seohyun de Girls’ Generation se reencontró con su amiga Lee Hwanhee en la entrevista del capítulo 188 del programa The manager. Ambas se conocieron cuando tenían 12 años y estuvieron juntas en las épocas de trainee de la cantante en la compañía de SM Entertainment.

La intérprete de “Gee” mencionó que sentía incómoda cuando entró en la agencia porque no había nadie con quién hablar , pero se enteró que su compañera estaría ahí y fue como el destino. No obstante, solo Seohyun fue aceptada para debutar en el grupo Girls’ Generation.

Seohyun y Lee Hwanhee fueron trainees que iban a debutar en un grupo. Foto: Soompi/The manager

Seohyun confesó que su debut en Girls’ Generation fue uno de los episodios más tristes de su carrera. Esto no se debía a que no quería estar, sino que su amiga Lee Hwanhee no estaría a su lado. “No pude hablar con ella durante días. No podía estar genuinamente feliz después de enterarme de que debuté. De hecho, no estaba feliz en absoluto. Lo sentía mucho y tenía ganas de llorar. Yo no podía acercarme a ella”, comentó la cantante.

Seohyun dijo que sentía pena por no haber estado al lado de Lee Hwanhee. Foto: Soompi/The manager

Además, su tiempo en Girls’ Generation era agotador por los álbumes que tenían que lanzar y los conciertos. “Para ser honesta, me sentí mal. No podía acercarme a ti o ir a verte con tanta frecuencia porque estaba muy ocupada. Pero siempre estabas ahí pensando en mí” , confesó la cantante.

A pesar de ello, las dos siguen siendo buenas amigas y están muy unidas, como se les ve en el episodio. Ambas van en carro y cantan algunas de canciones de BoA como “Atlantis Princess” o “No.1″.

Seohyun y Lee Hwanhee pasaron un tiempo juntas durante el programa. Foto: Soompi/The manager

¿Por qué Seohyun se fue de Girls’ Generation?

El 9 de octubre del 2017, la empresa SM Entertainment anunció que tres integrantes de Girls’ Generation no renovarían el contrato. Entre ellas estaba Sooyoung, Tiffany y Seohyun, lo que dejó el grupo de ocho a cinco integrantes. Sin embargo, ellas siguen comunicándose. El 8 de agosto del 2020 se juntaron para realizar un reto de la canción “Dessert” de la integrante Hyeyeon. Por otra parte, aún no se ha confirmado un posible reencuentro.