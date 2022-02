Bright le canta a Win y sorprende con regalo de cumpleaños adelantado

Bright Vachirawit suscitó alegría en Win Metawin al llevarle al hospital en el que se encuentra un regalo de cumpleaños adelantado y cantarle la clásica canción “Happy birthday” con pastel en mano.

Al desempaquetar el obsequio, el intérprete de Kavin en F4 Thailand acompañó su sonrisa con una expresión de sorpresa. ¿Qué le regalaron por su día especial?

Actores Bright y Win protagonizaron el hit de los BL 2gether the series. Foto: GMMTV

¿Qué pasó con Win Metawin?

Anteriormente, se reportó que Metawin Opas-iamkajorn fue hospitalizado por intoxicación alimentaria. Su agencia GMMTV comunicó la noticia poco antes del estreno del capítulo 9 del remake, la noche del 19 de febrero (hora en Bangkok).

Tras ello, el actor tailandés recibió sendas muestras de amor de fans, quienes enviaron deseos de recuperación por redes sociales desde distintos puntos del mundo. El hashtag de esta campaña, #GetWellSoonMetawin, escaló al #1 de las tendencias globales en determinado momento.

Los amigos y conocidos del también cantante se sumaron al proceso de recuperación visitándolo en el hospital. Varios de ellos aprovecharon la ocasión para festejar por adelantado el cumpleaños de Win, como Bright Vachirawit.

Actualmente, Bright y Win aparecen en F4 Thailand. Próximamente también compartirán pantalla en Good old days. Foto: Instagram

Bright celebra el cumpleaños de Win

El carismático actor y cantante cumplirá 23 años el 21 de febrero del 2022, pero sus allegados ya arrancaron con las celebraciones.

En particular, su coestrella de 2gether the series y F4 Thailand le llevó a la sala donde reposaba una torta y le cantó alegremente el “Happy birthday”. El nombre del homenajeado y la figura de un carro destacaron en el pastel de cubierta roja.

Más adelante, Bright le entregó su presente a Win. Al abrirlo, este descubrió con sorpresa que se trataba de un iPad Pro.

Compartido por los involucrados en sus respectivas cuentas de Instagram, este comentado momento trajo a la memoria de los fans las palabras previas del intérprete de Thyme sobre el obsequio que tenía listo para su amigo y colega.

“Puede que no sea caro para algunas personas, pero, para mí, no es muy frecuente comprar regalos costosos a otros. Me di cuenta de que sería muy feliz si tuviera uno nuevo”, declaró hace días en una entrevista.