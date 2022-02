La empresa HYBE confirmó que BTS haría una canción para el Webtoon de 7 Fates CHAKHO el 17 de enero del 2022. Esta sería producida por el integrante Suga y cantada por Jungkook. El OST de esta historia se lanzó el 11 de febrero en las principales aplicaciones de música.

Récord de “Stay Alive” de BTS

La canción “Stay Alive” de BTS se estrenó 11 de febrero a las 2 de la tarde en horario de Corea del Sur. En Perú fue el mismo día a la medianoche. El 19 de dicho mes, el OST de 7 Fates CHAKHO se posicionó en el número 89 de las listas oficiales de sencillos en Reino Unido . Esta sería la primera banda sonora de Corea del Sur de la historia en entrar en los charts del país europeo.

Stay Alive en Melon rompe récord. Foto: Melon

Además, apenas la canción se estrenó el 11 de febrero, este logró alcanzar 18.884 oyentes en Melon, servicio de música, en menos de una hora. Asimismo, logró el puesto número uno en más de 90 países del mundo en iTunes. Mientras tanto en Spotify, ingresó a la posición 3 de la playlist “Global Top 50″, obteniendo el récord de ser el debut más rápido de un solista coreano.

De otra manera, la cuenta de Twitter, @BTSChartDaily, informó que solo en el primer día del estreno de “Stay Alive” en Spotify, este alcanzó más de 4 millones de reproducciones o streams. El OST sobrepasó canciones como “On the ground”, “lalisa”, “Gone” y “Girl of my dreams”.

Récord de "Stay alive" de Jungkook y Suga de BTS en Spotify. Foto: captura/Twitter

Reacción de ARMY al conocer el récord

Desde el debut de BTS, ARMY siempre ha acompañado a su grupo favorito en todos los comebacks. Por ello, los y las fans de la boyband se emocionaron del hecho histórico y expresaron todo su orgullo a través de las redes sociales felicitando al dúo.

Reacción de ARMY ante el récord de BTS. Foto: captura Twitter

Récord de Webtoon 7Fates CHAKHO de BTS

Por si fuera poco, no solo el OST de 7Fates CHAKHO de BTS rompió un récord, sino también en la plataforma de Webtoon. Este es una aplicación en la que están disponibles miles de novelas web. La historieta de la boyband alcanzó 15.000 lectores en dos días.