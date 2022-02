La agencia Mystic Story informó que el grupo femenino Billie llegaría con un nuevo trabajo el 10 de febrero del 2022 a través de sus cuentas oficiales. Desde el viernes 11, el girlgroup ha revelado pistas para que los y las fans vean de qué va a tratar el concepto.

¿Cuándo regresa Billie?

El grupo Billie colgó un calendario en donde enseñan en qué fechas van a publicar las fotos, el teaser y el lanzamiento de la nueva canción. Este último se dará con el estreno del segundo miniálbum The collective soul and unconscious: chapter one el 23 de febrero a las 6.00 p. m. en horario de Corea del Sur. En Perú sería el mismo día a las 4.00 a. m.

Lista de canciones de "The collective soul and unconscious: chapter one". Foto: Billie/Mystic Story

Tracklist de The collective soul and unconscious: chapter one de Billie

El día 19 de febrero del 2022, Billie reveló la lista de canciones para su álbum. El title track es “GingaMingaYo” y el teaser de este se estrenará el 22 del mismo mes.

Lista de canciones de "The collective soul and unconscious: chapter one". Foto: Billie/Mystic Story

Fotos teasers de The collective soul and unconscious: chapter one de Billie

Desde el 14 de febrero del 2022, Billie ha publicado las fotos de las integrantes y grupal. Cada imagen tiene la descripción “Behind the scenes” y se observa a las chicas en una cabaña con un fondo colorido. El primero de estos hace referencia al video “Snowy night”, lanzado el 14 de diciembre del 2021, y probablemente continúen la historia de este.

Foto teaser de Billie. Foto: Billie/Mystic Story

Foto teaser de Billie. Foto: Billie/Mystic Story

PUEDES VER: Jeong Jinwoon de 2 AM y Kyung Ri de 9 Muses confirman que son pareja

¿Quiénes son Billie?

Billie es un grupo formado por siete chicas, quienes debutaron el 10 de noviembre del 2021 con la canción “RING X RING” del primer miniálbum The billage of perception: chapter one. En aquel entonces eran seis integrantes, pero se añadió una el 19 del mismo mes.

"Snowy night" de Billie se estrenó el 14 de diciembre del 2021. Foto: Billie/Mystic Story

La séptima integrante en unirse a Billie fue Suyeon del concurso reality Girls Planet 999. Sin embargo, ella no ganó la competencia y unos días después anunciaron su ingreso al grupo. Los y las fans apoyaron la decisión y la cantante cambió su nombre artístico a Sheon.

Suyeon tiene 19 años. Foto: Billie/Mystic Story

Billie es parte de la empresa Mystic Story, fusión entre Mystic 89, Family Actors Entertainment y APOP Entertainment, este último trajo al grupo femenino Brown Eyed Girls.

Integrantes de Billie