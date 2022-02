BTS en Perú: Cineplanet anuncia funciones de concierto PTD on stage - Seúl en cines peruanos

Más salas a disposición de ARMY en Perú. Hasta el momento, dos cadenas de cines confirmaron la proyección del concierto de BTS Permission to dance on stage en Seúl. Este es el primer show presencial que realizará la boyband con los fans de Corea del Sur tras varios meses de pandemia.

Como el evento no quiere dejar fuera a los ARMY internacionales, se ha programado la retransmisión en pantalla gigante a nivel global. Algunos países lo disfrutarán en tiempo real. En Perú, la proyección será diferida debido a la zona horaria.

J-Hope, Jimin, Jin, RM, V, Suga y Jungkook congregaron a más de 200.000 ARMY durante el concierto PTD en Los Ángeles. Foto: Hybe

PTD on stage en Seúl de BTS en Cineplanet

El 18 de febrero, Cineplanet respondió al pedido de fanáticos en redes sociales. A través de un hashtag, internautas locales habían solicitado que esta cadena abriese salas para poder ver a RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, Taehyung y Jungkook en concierto.

“¡Paren todo, tenemos que contarle a todas las ARMY de BTS que este 22 de febrero inicia la preventa del concierto LIVE Permission to dance!”, se lee en las cuentas oficiales de Cineplanet en Twitter y Facebook.

Concierto Permission to dance on stage en cines de Perú. Foto: captura

Ahora los fans están a la espera de ver qué complejos en Lima y provincias tendrán agendada la función.

Funciones de concierto de BTS en cines: fechas

Según la página oficial del evento internacional, el concierto Permission to dance on stage grabado en el estadio Jamsil se realizará en tres días. No obstante, la segunda fecha es la única que se proyectará en cines.

En concordancia, solo habrá funciones para ver Permission to dance on stage - Seúl el sábado 12 de marzo.

BTS PTD on stage: horarios de funciones

A pesar de ser una transmisión diferida, la proyección será simultánea en todos los países de una misma zona. Para América Latina, BIGHIT propone dos horarios de funciones.

En Perú, estas corresponden a la 1.00 p.m. y 5 p.m. del sábado 12 de marzo.

Países que proyectarán en cines el concierto de BTS. Foto: Hybe

Conciertos de BTS en Seúl

La serie de conciertos Permission to dance on stage, que inició en Estados Unidos en el 2021, continúa con tres shows en Corea del Sur. Los días que no se transmitirá en cines, se habilitará un livestream online oficial para los fans internacionales.