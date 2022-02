TWICE: fans de Jeongyeon piden que no se esfuerce durante la gira

El grupo femenino de TWICE llegó a Estados Unidos el 14 de febrero del 2022 para la gira de 4th World Tour ‘III’ iniciando en Los Ángeles. El club de fans, Once, se alegró al ver a Jeyongyeon de vuelta a los escenarios, ya que ella no se presentó en el concierto de Corea del Sur.

La preocupación de Once por Jeongyeon

Durante el segundo día del concierto de 4th World Tour ‘III’ en Los Ángeles, los y las fans de TWICE se dieron cuenta que a Jeongyeon aún se le veía los discos del cuello que, al parecer, no se han curado del todo desde su lesión, al igual que se veía tensa durante las coreografías. Asimismo, el rostro de la cantante cambiaba de feliz a sombría en varias ocasiones llegando a preocupar a Once.

Según la página de noticias, Allkpop, Once ha estado comentando sobre su preocupación en redes sociales. Por ejemplo, algunos indican que Jeongyeon debería estar descansando por su problema de ansiedad y depresión, ya que no se siente bien. A pesar de ello, esperan que se mejore y que no se esfuerce demasiado en la gira.

Jeongyeon de TWICE durante el concierto de 4th World Tour 'III' en Los Ángeles. Foto: Twitter

Problemas de salud de Jeongyeon

El 17 de octubre del 2020, la compañía JYP Entertainment publicó un comunicado en página de fans de TWICE en donde explicaba que Jeongyeon no iba a participar en las presentaciones de los programas musicales. Esta ausencia se debía a que la cantante sufría ansiedad y tenía que tratarse. El texto indica:

“Hola, este JYP. Nos gustaría informarle sobre la situación de Jeongyeon, miembro de TWICE, y su posterior participación en la actividad de TWICE. Por lo tanto, después de profundas discusiones con Jeongyeon y otros miembros de TWICE, hemos decidido que es necesario que ella tenga la mayor estabilidad y la estabilidad absoluta, acompañada de medidas médicas profesionales. Porque valoramos la salud mental y física de nuestros artistas más que nada, les informamos que Jeongyeon no podrá asistir a las actividades de TWICES del segundo álbum por el momento. Los mantendremos informados sobre cualquier cambio en el futuro. Les pedimos su amor y apoyo para la recuperación total de Jeongyeon. Gracias.”

Anuncio sobre la salud mental de Jeongyeon de TWICE. Foto: Captura JYP Entertainment

No obstante, la agencia decidió que Jeongyeon volviera al descansar por su salud mental el 18 de agosto del 2021 por la ansiedad y el pánico. A pesar de ello, Once estuvo de su lado todo el tiempo, enviando mensajes de apoyo para su pronta recuperación. La integrante de Twice dejó un mensaje en Bubble para no preocupar a sus fans.

Jeongyeon y su mensaje en Bubble antes de iniciar su hiatus por salud. Foto: Twitter

Cabe recordar que Jeyongyeon se lesionó el cuello en las grabaciones para el video musical de “More and more”, según lo que contó en una transmisión en Vlive.

¿Qué es la ansiedad?

Según la Sociedad Española de Medicina Interna, la ansiedad nos coloca en un modo permanente alerta ante alguna situación peligrosa. Esta puede presentarse de manera moderada o no. Los principales síntomas son la preocupación constante, sudoración, temblores, problemas para dormir, mareos y desmayos. Ante ello, es necesario consultar con un profesional en el área para obtener tratamiento.