En el descuento de su esperado comeback, SUPER JUNIOR ha lanzado el teaser #1 del MV de “Callin’”, la canción principal de The road: winter for spring. Dicho álbum sencillo especial de edición limitada marcará el regreso de la aclamada boyband a la escena tras casi un año de The renaissance.

El Día de San Valentín, los íconos del k-pop regalaron a sus fans un spoiler de su nuevo material musical. Al día siguiente confirmaron la llegada del nuevo disco que contará con los nueve integrantes actualmente activos, según se sabe a la fecha, y de a pocos revelaron imágenes teaser.

El 16 de febrero arrancó la preorden de The road: winter for spring en Synnara, YES24 y Hottracks. Al ser una producción especial de edición limitada, será vendida solo por estos medios hasta agotar unidades. Posteriormente no tendrá restock, por lo que ELF ya asegura a su colección esta merch.

Spoiler de SUPER JUNIOR en San Valentín. Foto: SJofficial

MV teaser de “Callin’”

Acordes de guitarra y melancólica melodía acompañan las frases “Quiero ser feliz” y “Es tiempo para el amor” en este primer adelanto musical del title track “Callin’”. Puedes ver el MV teaser aquí o en el canal oficial de SUPER JUNIOR en YouTube.

Fecha de lanzamiento del álbum de SUJU

The road: winter for spring de SUPER JUNIOR incluiría dos canciones, “Callin’” y “Analogue radio”, y verá la luz el lunes 28 de febrero a las 6.00 p. m. (KST) y 4.00 a. m. (Perú).

Leeteuk en imagen promocional del álbum The road: winter for spring de SUPER JUNIOR. Foto: Label SJ

Live del comeback de SUPER JUNIOR

El comeback estará acompañado de un live que será transmitido por el canal de SUJU en YouTube el martes 1 de marzo a las 8.00 p. m. (KST).

Comeback live de SUPER JUNIOR en Perú, Colombia y Ecuador : 4.00 a. m.

Comeback live de SUPER JUNIOR en México y Nicaragua : 3.00 a. m.

Comeback live de SUPER JUNIOR en Venezuela y Bolivia : 5.00 a. m.

Comeback live de SUPER JUNIOR en Chile, Argentina y Brasil : 6.00 a. m.

Comeback live de SUPER JUNIOR en España: 10.00 a. m.