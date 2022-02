El líder del grupo surcoreano EXO, Suho, salió del servicio militar obligatorio el 13 de febrero del 2022, después de terminar con su paso por la milicia, iniciado el 14 de mayo del 2020. Durante 641 días, el cantante estuvo fuera de los escenarios y lejos de ver a EXO-L, fans de la boyband.

Live de Suho en Instagram

Junmyeon, nombre real de Suho, transmitió en vivo por Instagram para conectarse con sus fans, quienes lo han estado esperando por meses. Esta fue su primera aparición en público desde que salió del servicio militar.

Suho publica en Bubble. Foto: Bubble

Durante la transmisión, el cantante de EXO contó su experiencia de cumplir su deber como ciudadano coreano. Mencionó que se ha esforzado para aprender inglés, ya que es difícil para él hablar con los y las fans internacionales. No obstante, demostró que ya puede dominar el idioma.

Asimismo, Suho dijo que quería una competencia culinaria con Kyungsoo o DO porque le han enseñado a cocinar. No solo la gastronomía es su nuevo fuerte, pues el tema de los vinos le ha estado interesando. Indicó que está estudiando sobre esta bebida.

No solo EXO-L se alegró al ver a Suho, sino también el integrante de NCT Doyoung , quien no dejaba de colocar comentarios en la transmisión.

Comentarios de Doyoung en el live de Suho. Foto: Twitter

Por último, el líder de EXO prometió a los y las fans que volverá próximamente con un proyecto, ya sea con el grupo o en solitario, ya que debutó como solista el 30 de marzo del 2020.

"Prometo que los veré cara a cara lo antes posible con los miembros de EXO. Espero verlos pronto. Y estoy preparando algo, algunos regalos para EXO-L. Vale la pena esperar", Suho en la transmisión. Foto: Twitter

Baja del servicio militar

Como se mencionó anteriormente, Suho salió del servicio militar el 13 de febrero del 2022, noticia que emocionó a los y las fans que estaban esperando su regreso. El líder de EXO cumplió cuatro meses de educación básica y después fue trabajador público. En su Instagram, el líder colgó una carta para EXO-L.

Hola a todos. Este es el líder de EXO, Suho, Kim Junmyeon. Finalmente, a partir de hoy, 14 de febrero de 2022, ¡he sido dado de baja! En primer lugar, quiero decirles que extraño mucho a EXO-L. Fue un momento significativo en el que pude pensar más en EXO-L gracias a ti, aunque estuve lejos de ti durante un tiempo por mi período de servicio. Durante el período de un año y nueve meses, quería verte a ti y a los miembros, tanto que incluso soñé con un concierto… Je, je, debo haber querido superar este tiempo y encontrarte en el escenario tan pronto como sea posible. Aun así, debido a que hubo momentos como este, me pregunto si el tiempo de espera profundizó nuestros corazones cuando dije: ‘Si incluso la espera es feliz, es amor’. Pero ahora ¡no te vuelvas a caer! Si pudiera abrazarte, te abrazaría fuerte y no te soltaría 😭🙄. A partir de este momento, estoy preparando un regalo para nuestro EXO-L. Espero que sea un regalo que haga que la espera por mí valga la pena 🙏. Como hace tiempo que no te veo, ahora te veré más a menudo ¡Nuestra promesa! Somos uno EXO ¡Amémonos!

Reclutamiento de Suho en el servicio militar

Suho se despidió de EXO-L antes de entrar al servicio militar a través de una carta en la aplicación Lyns. El 14 de marzo del 2020 se alistó para cumplir su deber. En el texto menciona que echaría de menos a sus fans y que agradecía todo el apoyo que le daban. Asimismo, escribió el lema del grupo: “We are one, Exo”.