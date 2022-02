Son Ye Jin y Hyun Bin: origen del anillo de la actriz es revelado por su agencia

Los detalles relacionados a la boda de Son Ye Jin y Hyun Bin dan la hora en la comunidad fan de k-dramas. En los últimos días, en particular, el supuesto anillo de compromiso de la pareja fue el centro de atención, pero ahora la empresa de la actriz ha disipado dudas sobre esta pieza.

Los actores coreanos anunciaron sus planes de matrimonio a través de románticas cartas el 10 de febrero del 2022, casi un año después de hacer pública su relación amorosa que floreció en el set de la serie Crash landing on you.

Recordamos que el dúo ‘BinJin’ protagonizó Aterrizaje de emergencia en mi corazón, drama de romance emitido por tvN y Netflix de diciembre del 2019 a febrero del 2020. Meses después, en Año Nuevo del 2021, confirmaron su noviazgo tras revelación de Dispatch.

El supuesto anillo de compromiso de Son Ye Jin y Hyun Bin

Un día antes de comunicar que dará el sí a Hyun Bin en el altar, Son Ye Jin apareció como invitada en la vista previa del capítulo 142 de You quiz on the block, de tvN.

En la preview, la actriz de 40 años calificó a su novio como el primer amor de su vida, palabras que conmovieron a sus fans. Pero fue el accesorio en su dedo anular el que suscitó especulaciones en foros coreanos: fans rumorearon que se trataba del anillo de compromiso de la pareja.

Son Ye Jin en You quiz on the block. Foto: vía Twitter

El episodio fue emitido completo el 16 de febrero, coincidiendo con el estreno de Thirthy nine, el nuevo k-drama de Son Ye Jin. Tras ello, la agencia de estrella aclaró: “El aro no era de compromiso. Fue elegido por el estilista para el atuendo de la artista y prestado por una marca de moda para promociones de transmisión”.