BTS en Perú: Cinemark confirma funciones de PTD on stage en Seúl en cines peruanos

El pedido de ARMY de Perú se hizo realidad. BTS regresará a los shows presenciales en Corea del Sur con Permission to dance on stage en Seúl y Cinemark finalmente confirmó la proyección del concierto en salas de cine peruanas. Previamente, BIGHIT anunció que este se transmitirá en cines seleccionados alrededor del mundo para que los fans internacionales no se pierdan del show de Bangtan en su país natal.

PTD on stage en Seúl de BTS en Cinemark Perú

Cinemark Perú comunicó a través de sus redes sociales lo que ARMY de Perú deseaba escuchar. Permission to dance on stage en Seúl de BTS se proyectará en las salas de la cadena de cines y aunque aún no se confirmó si será a nivel nacional, Cinemark pidió a los seguidores del grupo k-pop que se mantengan pendientes de sus publicaciones.

Anuncio de Cinemark sobre la proyección del concierto de BTS, Permission to dance on stage en Seúl, en cines de Perú. Foto: Instagram @cinemarkperu

¿Cuándo serán las funciones del concierto de BTS en los cines?

BIGHIT anunció que el concierto de BTS, titulado Permission to dance on stage en Seúl, será transmitido a nivel internacional en cines seleccionados, incluyendo Perú, México y más países de Latinoamérica. Ya que el show de Bangtan cuenta con tres fechas confirmadas en Corea del Sur, el sello discográfico confirmó que solo el segundo día (sábado 12 de marzo) será proyectado para ARMY global.

Imagen promocional de Permission to dance on stage de BTS en cine. Foto: HYBE

BTS regresa con PTD on stage en Seúl

El septeto coreano más famoso del mundo, BTS, se presentará frente a sus fans coreanos en Permission to dance on stage en tres fechas oficiales. Dos de ellas presentarán la opción de ser vistas de manera online y la restante a través de cines extranjeros.