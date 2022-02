El 4th World Tour III del grupo femenino TWICE empezó el 25 diciembre del 2021 en Seúl, Corea del Sur. Ahora, las chicas están de gira en Estados Unidos, donde la primera fecha fue en el The Forum de los Ángeles, el 15 de febrero del 2022. Ellas y Once, club de fans, elogiaron el espectáculo. Te dejamos los 5 mejores momentos que vivieron.

The Forum de Los Ángeles iluminado con el nombre de TWICE. Foto: Twitter

Los mejores momentos de 4th World Tour III de TWICE

Regreso de Jeongyeon

La integrante de TWICE Jeongyeon tuvo un momento difícil entre el 2020 y el 2021. En el primer año, el 17 de octubre, entró en descanso para cuidar su salud mental, a días del comeback del grupo con el segundo álbum, Eyes wide open, el 26 del mismo mes. Además, durante las promocionales de la canción “I can’t stop me” y “Cry for me”, Jeongyeon no participó en las coreografías.

Algo similar sucedió durante el 2021, con el comeback del álbum Taste of love. En los videos de la presentación de “Alcohol-free”, a la cantante se le veía con bajo ánimo, hasta el punto de no estar en el programa musical M Countdown. La agencia JYP Entertainment anunciaron que la cantante volvería a tomarse un tiempo debido a su problema de ansiedad y pánico, el 18 de agosto.

Durante el 4th World Tour III de TWICE, Once se alegró de ver a Jeongyeon de nuevo en los escenarios. Ahora, ella tiene el cabello azul. Además, el fandom realizó un proyecto para recibirla, y cambió su lightstick de color verde.

Las presentaciones TWICE OT9

Como se sabe, Jeongyeon no participó en las coreografías de “I can’t stop me” y “Cry for me”, a finales del 2020. Durante el concierto de Los Ángeles, Once vio la verdadera coreografía, donde aparecen las 9 chicas, y no 8 como era antes.

Presentación de la canción "Fancy" en 4th World Tour III de TWICE. Foto: Soompi

La amistad de TWICE

En los videos del concierto se ve el cari{o y el amor que las chicas de TWICE tienen por Jeongyeon. En uno de los clips se observa a Dahyun dándole un abrazo, al igual que Mina a Chaeyoung. En otro momento de la noche, Jihyo, Momo y Sana se pusieron a jugar entre ellas.

Interacción de TWICE con Once

A pesar de que la empresa JYP Entertainment canceló el ‘meet and greet’ de TWICE con sus fans, durante el concierto, Once vio cómo las chicas pasaron un gran momento. En Tik Tok, se le ve a la usuaria @boymeetsale grabando un video con Nayeon y Jeongyeon a pocos metros de ella, guardado un recuerdo especial.

el abrazo que le da dahyun a jeongyeon al fina del vídeo, estoy llorando 😭



#TWICE_4TH_WORLD_TOUR pic.twitter.com/QNZR7aFzM9 — 𝒄𝒂𝒕𝒚; ♡ (@kimdxj_) February 16, 2022

tener a Jeongyeon otra vez me hizo muy feliz. Mirenla, se ve tan contenta, mi corazón no puede más



#TWICE_4TH_WORLD_TOUR #TWICEINLA pic.twitter.com/v70wO36Wmh — Brili 💚 (@fqncysw_) February 16, 2022

Prueba de sonido VIP de TWICE

Los y las fans de TWICE en Estados Unidos tuvieron la oportunidad de adquirir una entrada VIP para ver la prueba de sonido, la cual se realizó antes del concierto. En los registros se ve a las chicas aún sin sus vestuarios. Se estima que la entrada cuesta aproximadamente 1.500 dólares.

Setlist del concierto

El setlist del concierto de TWICE es similar al del Seúl. Asimismo, volvió la ruleta, la cual consiste en que se debe girar y cantar la canción que salga.