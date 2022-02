Park Seo Joon, Hyun Bin y más como los actores coreanos populares en escenas de besos

Los doramas coreanos han ganado popularidad con los años y parte de ello se debe a la tensión entre los protagonistas durante los episodios y los esperados besos que la mayoría de actores comparte en la ficción. De esta manera, los artistas se someten a una gran preparación que da como resultado diversas escenas románticas para deleite del espectador.

¿Qué actores coreanos son los mejores en escenas de besos?

Según una lista del portal KBIZoom, estos son los seis intérpretes más populares en escenas de besos de los k-dramas.

1. Hyun Bin

Él es el creador del icónico “beso de espuma de café” junto a Ha Ji Won en Secret Garden. Esta escena legendaria es, quizás, la evidencia más fuerte de que Hyun Bin es bueno cuando se trata de besos. Al filmar estas secuencias conmovedoras, el entusiasmo y la seriedad del actor se evidencian notablemente.

Beso de Hyun Bin. Foto: Owner

Hyun Bin nos ha demostrado, con cada personaje, el estilo diferente que tiene para besar a todas sus coprotagonistas femeninas. Esto hace que las diferentes escenas de beso se sientan únicas y poco repetitivas. Por tal motivo, se le considera un actor más que preparado para interpretar al clásico personaje principal masculino en los dramas coreanos.

2. Ji Chang Wook

Durante toda su carrera, Ji Chang Wook nos ha demostrado que las secuencias de acción son su punto fuerte. Sin embargo, con el pasar del tiempo también nos ha demostrado que es capaz de lograr muy buenas escenas románticas que también incluyen besos.

Beso de Ji Chang Wook. Foto: SBS

Él tiene la capacidad de cambiar la atmósfera de las escenas de romance y tornarlas emotivas, tiernas y naturales, lo que logra que no parezca que estuviera actuando. A través de sus ojos y gestos expresa el cariño que su personaje siente por su coprotagonista, detalle que ha hecho que el intérprete capture los corazones de muchos espectadores.

3. Park Seo Joon

Lo más emocionante de la actuación de Park Seo Joon es el componente emocional y real que le añade a las escenas de besos. Él es de los actores que siempre logra crear una química natural con sus coestrellas. Esta característica suya hace que las secuencias románticas no se vuelvan incómodas en ningún momento.

Beso de Park Seo Joon. Foto: Netflix

Su escena de beso humeante con Park Min Young en el drama What’s Wrong With Secretary Kim? ha obtenido más de 330 millones de visitas en Youtube por lo intensa y romántica que es.

4. Park Hyung Sik

Park Hyung Sik fue idol antes de convertirse en actor, por lo que quizá muchos espectadores no se esperaban el mejor desempeño suyo en las escenas de amor. Sin embargo, demostró ser uno de los mejores. El artista logra transmitir las emociones que los directores le piden durante el beso, ya sea suavidad, pasión, romance, etc. De igual manera, siempre demuestra un afecto genuino cada vez que besa a sus compañeras de grabación.

Beso de Park Hyung Sik. Foto: Netflix

La pareja que formó el actor que más sorprendió a los espectadores fue la que hizo con la actriz Park Bong Soon durante el drama Strong Woman Do Bong Soon. Tanta fue la química que demostraron ambos que no impresionó a nadie que mencionaran después que durante la grabación del drama ambos sentían algo por el otro.

5. Lee Jong Suk

Lee Jong Suk no solo es un genio con las expresiones que lograr generar con su cara, sino también lo es cuando se trata de besos. Sus escenas de este tipo siempre consiguen tanta emotividad e intensidad que los espectadores, muchas veces, no pueden evitar sonrojarse e, incluso, saltar de emoción.

Beso de Lee Jong Suk. Foto: tvN

Lee Jong Suk ha mencionado que se toma en serio estas escenas y siempre pone mucho esfuerzo cuando tiene que grabarlas.

6. Song Kang

El beso de Song Kang en el drama Love Alarm junto a Kim So Hyun, lamentablemente, en ese entonces, no generó mucha impresión en los televidentes. Sin embargo, en el drama Aun así, y más recientemente en Pronósticos de amor y clima, ha demostrado una mejoría en este tipo de escenas.

Beso de Song Kang. Foto: JTBC

Song Kang se ha convertido en uno de los actores más populares a nivel global, por lo que no es extraño que los internautas lo hayan empezado a llamar el ‘maestro de las escenas de besos’ entre los actores de la nueva generación.