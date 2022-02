F4 Thailand: próximos dramas de los actores que no te puedes perder

El rodaje de F4 Thailand ha culminado de manera oficial y el drama entró a la segunda mitad de su emisión con el octavo episodio. Será cuestión de semanas, entonces, para que los fans le digan adiós a esta serie asiática considerada una de las más renovadoras y desafiantes adaptaciones del clásico manga shojo Hana yori dango, obra original de Yoko Kamio que vio la luz por primera vez en 1992.

El público deberá despedirse también de los personajes que cada sábado roban sonrisas y lágrimas, pero no de los actores que los caracterizan, ya que ellos seguirán mostrando su talento en otros dramas después de la culminación del remake de Boys over flowers dirigido por Patha Thongpan.

Si te enamoraste del cast de F4 Thailand y quieres seguir sus pasos en el rubro de aquí en adelante, a continuación te contamos qué lakorns se encuentran pendientes en las respectivas agendas de las figuras principales.

Nani, Dew, Win, Bright, Tu y Prim son las figuras principales de F4 Thailand. Foto: @GMMTV

PUEDES VER: F4 Thailand finaliza sus grabaciones y así se despide el elenco del remake de BOF

Bright Vachirawit en Astrophile

Bright Vachirawit seguirá en la línea de dramas románticos con Astrophile. En esta serie, la estrella tailandesa de 24 años dejará de ser Thyme para encarnar a Baby Bangs, un tímido muchacho amante de las estrellas que decide ser valiente y conquistar a su primer amor.

La modelo y actriz May Davika Hoorne, de 29 años, será su amada. Off Jumpol, Jennie Panhan y Toptap Jirakit, quien interpretó al hermano mayor de Bright en el BL 2gether the series, completarán el elenco.

Tráiler de Astrophile

Tu Tontawan en 10 years ticket

Después de debutar como actriz con el papel de Gorya, Tu Tontawan protagonizará 10 years ticket junto a Ohm Pawat, estrella del BL 2gether the series. Off, Pluem y GunSmile también participan en la serie.

Este próximo lakorn combina altas dosis de melodrama y asegura romance a los espectadores. Sigue la historia de dos grandes amigos de la infancia cuyas vidas se vuelven un infierno después de que la hermana mayor de ella asesina al hermano mayor de él.

Tráiler de 10 years ticket

Win Metawin en Devil sister

De ser el playboy de los F4, Win Metawin (22) pasará a caracterizar a Namcha, un médico veterinario que ha amado desde la escuela secundaria a una mujer conocida como ‘el diablo’ por su carácter.

Min Peechaya, conocida actriz, modelo y cantante de 32 años, será su pareja en esta comedia romántica que se convierte en el primer protagónico no BL de Win.

Tráiler de Devil sister

Bright, Win, Prim y Fah en Good old days

La tercera serie conjunta de Bright y Win, quienes protagonizaron el hit BL del 2020, 2gether the series, será Good old days.

Este drama de antología tiene como escenario principal una tienda de antigüedades en la que cada objeto representa la historia de su dueño. Serán seis cuentos distintos en los que veremos amores logrados, separaciones, sueños y más.

Prim Chanikarn y Fah Yongwaree, respectivas intérpretes de Kaning y Mira en F4 Thailand, también son estelar de Good old days.

Tráiler de Good old days

Dew, Nani, Prim y Cindy en Home school

Dew Jirawat y Nani Hirunkit debutaron como actores con F4 Thailand y ahora continuarán juntos su camino en el rubro con Home school. En esta serie escolar de suspenso interpretarán a estudiantes internados en una escuela misteriosa cuyos alumnos serían chicos no queridos por sus padres.

También participarán en el lakorn Prim, Chimon, AJ, Gun, Cindy Bishop, quien será la maestra del colegio después de adoptar el rol de la mamá de Thyme en el remake de Boys over flowers, y más.

Tráiler de Home school