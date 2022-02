Las y los fans de Chaeryeong de ITZY quedaron sorprendidos al enterarse que la integrante del girlgroup contrajo la COVID-19. La empresa JYP Entertainment fue la encargada de confirmar la noticia. Ante ello, el fandom del grupo envió comentarios de apoyo para su pronta recuperación.

El 16 de febrero, JYP Entertainment colgó un anuncio en la página de fans de ITZY. En este indica que Chaeryeong había salido positiva a un kit de autodiagnóstico el 15 de dicho mes. Ante ello, la compañía decidió que le tomaran una prueba PCR, la cual tuvo los mismos resultados. Solo unos días antes, el 12 de febrero, ya le habían realizado el mismo test, pero este había salido negativo.

Según el comunicado de JYP Entertainment, Chaeryeong de ITZY tiene síntomas leves como la tos y el dolor de cabeza. Esto se debe a que recibió las dos dosis de la vacuna contra la COVID-19. Actualmente está en cuarentena en su casa y se espera que se recupere pronto.

Ante la noticia de que Chaeryeong de ITZY dio positivo a la prueba del coronavirus, Midzy, fans del girlgroup, empezó a publicar en Twitter mensajes tiernos y de apoyo para que la integrante se sienta mejor. Asimismo, comentaron sobre Lia y Yeji, quienes también tienen COVID-19.

ITZY midzy are praying for fast recovery for Chaeryeong,Yeji and Lia. We all appreciate your messages and telling us not to worry. still it's hard not to, since what we want is for all of you to be in good health away from any kind of sickness and that's what makes us happy.