BTS es uno de los grupos k-pop más importantes del momento y ha tenido la oportunidad de colaborar con artistas internacionales como Halsey con “Boy with luv” y Coldplay con “My universe”. Recientemente, la estilista de Doja Cat hizo una revelación en TikTok sobre uno de los estilos de Park Jimin que le sirvieron como inspiración para el look de la cantante de “Get into it”.

Peinado de Doja Cat inspirado en Jimin

Jessica Jewel, estilista de Doja Cat, publicó en TikTok su proceso de inspiración y creación para el popular cabello rosa que lució la cantante en el MV de “Get into it”. El vídeo publicado en la famosa red social se viralizó al dar a conocer que la estilista se basó en el look de Park Jimin de BTS en “Boy with luv”.

ARMY de todo el mundo se adueñó de la sección de comentarios del TikTok de Jessica Jewel y expresaron su deseo de una próxima colaboración entre Jimin de BTS y Doja Cat.

ARMY pide una colaboración entre Jimin de BTS y Doja Cat. Foto: captura/TikTok

Jimin en “Boy with luv” de BTS

El integrante de BTS se ganó el corazón de ARMY con su participación en “Boy with luv”, colaboración que la boyband surcoreana realizó con Halsey. En las promociones musicales, Park Jimin lució una cabellera rosa que enloqueció a sus seguidores en el 2019.

Jimin de BTS en promociones de "Boy with luv". Foto: BIGHIT

MV de “Boy with luv” de BTS