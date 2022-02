BTS: Taehyung da detalles de su estado de salud actual tras dar positivo por COVID-19

Kim Taehyung, conocido mundialmente como V de BTS, sorprendió a ARMY el 15 de febrero tras el anuncio de su contagio de coronavirus a través de un comunicado por parte del sello discográfico BIGHIT. Mediante la plataforma Weverse, el cantante coreano se comunicó con sus seguidores y aprovechó la oportunidad para compartir sobre su estado de salud en cuarentena tras dar positivo a la COVID-19.

¿Qué le pasó a Kim Taehyung?

BIGHIT, empresa representante de BTS, comunicó a través de Weverse que Kim Taehyung se contagió de COVID-19. Aunque el idol k-pop no presentó síntomas graves y tiene las tres vacunas completas, sí sintió un dolor de garganta que lo llevó a tomarse una prueba PCR de precaución, la cual dio positiva.

Kim Taehyung de BTS nació el 30 de diciembre de 1995. Foto: composición La República/BIGHIT

De esta manera, Taehyung empezó una cuarentena en casa para prevenir más contagios y, ya que la celebridad se reunió con sus compañeros de BTS el sábado 12 de febrero, estos se realizaron pruebas de descarte que dieron resultados negativos.

Taehyung en Weverse

El 16 de febrero, V de BTS dio una actualización sobre su estado de salud por el contagio de coronavirus a ARMY a través de comentarios en la plataforma Weverse.

Mensaje de ARMY a Taehyung de BTS por su contagio de COVID-19. Foto: Weverse

Respuesta de Taehyung de BTS a ARMY sobre su estado de salud por la COVID-19. Foto: Weverse

ARMY: “Taehyung, dijiste que estabas bien, incluso después de recibir la vacuna. ¿Esta vez te sientes realmente mal? Parece que no es un resfriado ligero. Ni siquiera hay rastro de ti en Instagram o en Weverse. Parece que te sientes muy mal. Hoy rezaré por ti para que mejores”.

Taehyung: “Me siento completamente bien”.

Comentarios de ARMY y Taehyung de BTS sobre su estado de salud. Foto: Weverse

ARMY: “Hola, V. Te llevaré a un lugar en el que te sientas saludable. Mi hija también se está recuperando de salud. Recemos juntos”.

Taehyung: “Oh. Guardaré (la foto)”.

El intérprete de “Christmas tree” para el k-drama Jirisan también publicó un momento en Weverse para agradecer a ARMY por los mensajes de apoyo.

Taehyung de BTS agradeció a ARMY por sus mensajes. Foto: Weverse

“Me siento muy conmovido por todos sus mensajes y publicaciones”, escribió V de BTS, quien se encuentra en una pausa de sus actividades, como los ensayos para Permission to dance on stage en Seúl, concierto con el que Bangtan regresará a los shows presenciales en Corea del Sur.

BTS en Perú: PTD on stage en Seúl llegará a los cines peruanos

BIGHIT confirmó que ARMY internacional que no podrá asistir a Permission to dance on stage en Seúl para ver a BTS podrá disfrutar del concierto del sábado 12 de marzo a través de los cines en sus respectivos países, incluyendo Perú, México y otro de Latinoamérica.