¿BTS regresa con nueva canción? Esto se sabe del esperado lanzamiento de Bangtan

Información sobre una presunta nueva canción de BTS llega tras el anuncio de las fechas de Permission to dance on stage en Seúl. Luego de que BIGHIT revelara el cronograma del concierto presencial y las modalidades de transmisión, el 16 de febrero (KST), k-media alborotó a ARMY con un reporte relacionado al regreso del grupo más popular de Corea del Sur. ¿Qué se sabe sobre esto?

Permission to dance de BTS en Seúl

Previamente, el fandom de BTS se encontraba celebrando los detalles de PTD en Seúl, el primer concierto con público que Bangtan realizará en su país tras más de dos años debido a la COVID-19.

Conforme reveló BIGHIT, el show consta de tres fechas programadas en el Jamsil Sports Complex de la ciudad capitalina. Dos de estas serán transmitidas online y la restante llegará a cines seleccionados, por lo que ARMY en todo el mundo podrá seguir el espectáculo como sucedió con PTD en Los Ángeles.

BTS regresará a los conciertos presenciales en Corea del Sur con Permission to dance on stage en Seúl. Foto: BIGHIT

Sobre la proyección en salas, se espera que la actividad sea a nivel internacional, pero dicha información aún no ha sido abordada por la empresa del grupo nominado a los Grammys 2022.

“¡Únanse a BTS y ARMY para volvernos uno solo con la música y el baile! ¡Porque no necesitamos permiso para bailar!”, se lee en el comunicado subido a Weverse.

¿La nueva canción de BTS será comeback?

Tras el anuncio de las fechas de Permission to dance on stage en Seúl, Newsis incluyó en su reporte que hay expectativas de que BTS lanzará una nueva canción como sorpresa . No dieron mayores detalles.

Al respecto, BIGHIT no se ha pronunciado, por lo que la información se mantiene como especulación, por el momento.

Sin embargo, de confirmarse, el tema se convertirá en la primera canción conjunta que los idols presenten después de “My universe”, colaboración que estrenaron con Coldplay el 24 de septiembre del 2021. Recordamos que el single forma parte del álbum Music of the spheres de la banda británica.