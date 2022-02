ARMY celebra que BTS llegará a Perú gracias a la proyección del concierto Permission to dance on stage en Seúl en salas de cine nacionales. El 16 de febrero, se anunciaron los más de 60 territorios que transmitirán en pantalla grande el espectáculo de los íconos de Corea del Sur, y el país es uno de los escogidos en Latinoamérica.

A casi tres años del espectacular estreno de Bring the soul: The movie, fans peruanos volverán a sentir la emoción de ver a los ídolos más grandes del k-pop en cines locales. ¿Cuándo y qué empresas traerán el concierto de Bangtan a Perú?

¿Cuándo se estrena Permission to dance en cines?

Atención, ARMY. La página oficial del concierto indica que este será proyectado en pantalla gigante solo el sábado 12 de marzo . Como se informó previamente, esta es la segunda fecha de la serie de espectáculos presenciales Permission to dance on stage en Seúl, capital de Corea del Sur.

A continuación, al descripción del estreno, conforme la website btsptdlivecinemas.com.

“¡Únase a nosotros mientras BTS y ARMY vuelven a ser uno con la música y el baile en esta imperdible experiencia de concierto en vivo transmitida desde Seúl a los cines de todo el mundo!

PERMISSION TO DANCE ON STAGE es la última serie de la gira mundial encabezada por los íconos del pop del siglo XXI BTS, que presenta actuaciones poderosas y las canciones más exitosas a lo largo de su increíble carrera. Los espectáculos anteriores de Los Ángeles fueron vistos por aproximadamente 813.000 personas en cuatro fechas con entradas agotadas, lo que lo convierte en uno de los shows más exitosos de 2021. No se pierda a RM, Jin, Suga, J-hope, Jimin, V y Jungkook en la pantalla grande de tu cine local solo el sábado 12 de marzo. No necesitamos permiso para bailar”.

Imagen promocional de Permission to dance on stage de BTS en cine. Foto: Hybe

Permission to dance de BTS en cines de Latinoamérica

La página oficial btsptdlivecinemas.com presentó un listado con más de 60 países que tienen programado en cines el estreno de BTS Permission to dance en Seúl. Perú figura entre los 16 territorios de Latinoamérica. Completan la lista: México, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Curazao, Ecuador, Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y Paraguay.

Países que proyectarán en cines el concierto de BTS. Foto: Hybe

Permission to dance en Perú: ¿a qué hora se estrena?

Los horarios varían según país. En Perú, por ejemplo, la transmisión en cines tiene dos horarios programados el 12 de marzo: el primero a la 1.00 p. m. (actuación en vivo retrasada) y el segundo a las 5.00 p. m. (repetición) .

¿Qué cines en Perú proyectarán el concierto de BTS?

De momento esta información no ha sido confirmada. Sin embargo, ARMY postulan que Cinemark y Cineplanet incluirán el concierto en su cartelera debido a que estas empresas proyectaron con éxito el documental Bring the soul: The movie en 2019.

Imagen promocional de Permission to dance on stage de BTS en cine. Foto: Hybe

Venta de entradas para ver Permission to dance de BTS en cines

La venta de entradas para ver Permission to dance de BTS en cines arranca a las 10.00 a. m. (EST) del martes 22 de febrero en países de América, Oceanía y Europa. En Asia inicia a las 10.00 a. m. del 24 (KST).

Imagen promocional de Permission to dance on stage de BTS en cine. Foto: Hybe

¿Cuándo es el concierto de BTS, PTD on stage en Seúl?

BTS regresará a los conciertos presenciales en Corea del Sur con Permission to dance on stage en Seúl en el mes de marzo. Las fechas confirmadas son las siguientes: